Kaserne Basel Der lauteste Geburtstag der Welt wird in Basel gefeiert: Die Band Zatokrev wird 20-jährig Sie gelten als eine der kompromisslosesten Metal-Bands der Schweiz: Zatokrev feiern in der Kaserne Basel ihren 20. Geburtstag. Die bz hat den Wittinsburger Zatokrev-Mastermind Frederyk Rotter zum Gespräch getroffen.

Zatokrev spielt kompromisslosen Metal. Juri Junkov

Schon einmal standen über Nacht plötzlich russische Truppen in einem osteuropäischen Land. Vor 54 Jahren besetzte die Sowjet-Armee mit ihren Verbündeten des Warschauer Pakts die Tschechoslowakei, die 1968 den «Prager Frühling» gewagt hatte. Im August endet der «Frühling» abrupt; Hunderttausende flohen aus dem ganzen Land, in den Westen.

Rund 12'000 Tschechoslowakinnen und Tschechoslowaken fanden in der Schweiz eine neue, zweite Heimat. Unter den Vertriebenen auch ein junges Prager Ehepaar namens Rotter. Es begann im Oberbaselbieter Dorf Wittinsburg ein neues Leben.

Einige Jahre später kam ihr Sohn zur Welt, der später in lauter, kompromissloser Metal-Musik sein kreatives Ventil für seine diffuse Wut auf die Welt finden sollte. 18 Jahre alt musste er aber werden, bis er das Gitarrenspiel erlernte. Ein Spätzünder also, dieser Frederyk Rotter. Dafür übte und probte er fünf bis acht Stunden, jeden Tag, auch am Wochenende, wenn andere im Ausgang feierten.

Metal-Orkan lässt Proberaum erzittern

Kompromisslosigkeit war von Anfang an Markenzeichen jener Band, die der junge Gitarrist Rotter und seine Freunde Silvio Spadino (Schlagzeug) und Marco Grementieri (Bass) vor zwanzig Jahren gründeten. Der Proberaum in Therwil erzitterte ob des brachialen Metal-Orkans. Schon mit dem ersten Album, das nur als Demoaufnahme gedacht war, aber auf Plattenlabels in England und den USA erschien, erspielten sich Zatokrev 2004 in der aufgeschlossenen internationalen Metal-Szene mit ihrer brutalen Energie einen festen Platz.

Mit jedem der bisher vier Studioalben und zwei Split-Alben zwischen Sludge-, Doom- und Post-Metal wuchs das Renommee. Ihre Stimme zählt. Und so ebneten Zatokrev auch anderen Basler Metal-Bands international den Weg.

«Für diese Band geben wir all unser Herzblut»

Szenenwechsel ins Basler Hegenheimerquartier. An diesem seltsam warmen Spätoktobertag werden im Café Kaphi an der Ecke Türkheimerstrasse keine wärmenden Tees zum Gespräch bestellt, sondern kalte Getränke. Unwirklich scheint vieles in diesen Tagen – warm, und doch kalt, allein schon wegen Russlands erneutem Überfall auf ein osteuropäisches Land. Ruhig, und doch aufgewühlt. Gegensätze, die zu Rotter als eindrücklicher Metal-Figur mit offenem Geist passen.

Zatokrev – der Bandname ist einer in Tschechisch verfassten Songzeile von Rotter entnommen und heisst übersetzt: «... (gibt mir) dafür Blut». «Sinngemäss bedeutet es: Für diese Band, für unsere Musik kämpfen wir. Dafür geben wir all unser Herzblut», erklärt der wieder in Wittinsburg lebende Vollblutrocker.

Und das hört man Zatokrevs Musik, die in den letzten zwei Jahrzehnten in über 20 Ländern – von Island bis Bulgarien, von Portugal bis England – live entfesselt wurde, auch jede Sekunde an. Es gibt kein Luftholen, weder für die Musiker noch fürs Publikum, keine undichte Ritze in dieser Wall of Sound.

Ein halbes Festival

Eigentlich hätte am 5. November das von Rotter und seinem Team initiierte Czar Fest stattfinden sollen, nachdem die Pandemie zuvor schon zwei Ausgaben verunmöglicht hatte. Doch die Situation in der Livemusik-Branche ist noch immer zu unsicher. «Wir können es uns schlicht nicht erlauben, weiter Geld draufzulegen», sagt der 45-jährige Festivalmacher, Musiker und Labelbetreiber, trotz der sehr coolen Kooperation mit der Kaserne, wie er betont.

Schade – aber ein halbes Festival gibt es trotzdem zu feiern. Neben Zatokrev, die sowohl ältere als auch neue, unveröffentlichte Songs spielen werden, ist mit Gurd die Baselbieter Thrash-Metal-Legende mit neuer LP mit von der Partie. Zuvor heizen Echolot mit ihrer eigenen Plattentaufe ein, sicher die Schweizer Doom/Psych-Rocker der Stunde. Als All-Star-Band steht auf dem Line-up-Zettel zudem Copkillers BC, eine Body-Count-Tribute-Band.

Zatokrev um Frederyk Rotter. zvg

Doch ein Blick zurück zu den Anfängen. Rotter schmunzelt:

«Wir wollten die lauteste Band der Welt sein.»

Und laut waren sie. Er erinnert sich an einen Auftritt in Thun, der den konsternierten Veranstalter völlig aus den Schuhen gehauen hat. «Er hielt mir nach der Show die Messung unter die Nase und fragte entsetzt, ob wir eigentlich komplett verrückt seien.» Die Messung zeigte 134 (!) Dezibel. Ein Wert, der heute unvorstellbar ist – und verboten.

Die Unversöhnbarkeit weicht einer grösser angelegten Vision

Frederyk Rotter ist das letzte aktive Gründungsmitglied der Band, Besetzungswechsel gab es einige, und alle in Freundschaft. Seit einigen Jahren spielen Lucas Löw Bass und David Burger Schlagzeug, Steffen Kunkel verdichtet die Riffs an der zweiten Gitarre.

In der aktuellen Besetzung spielten Zatokrev 2018 ein Split-Album mit der befreundeten US-Band Minsk ein. Der 13-minütige epische Song «Silent Gods» (schweigende, verstummte oder auch stille Götter) markiert Zatokrevs vorläufigen kreativen Höhepunkt. Eine psychedelische Note flirrt durch die fast schon entspannte, doch massiv geschichtete Komposition.

Die rausgeschriene Unversöhnbarkeit der frühen Jahre weicht hier einer neuen, einer wohl grösser angelegten Vision von harter Intensität von Musik als Abbild einer manchmal schwer zu ertragenden inneren und äusseren Welt. Zatokrev, das sagt dieser Song, sind noch lange nicht fertig mit der Welt. Der Bandleader hält fest:

«Mit Zatokrev will ich weiter wachsen.»

Einst hätte der junge Baselbieter Rockmusiker, kurz nach 9/11 (2001), fast einen Plattenvertrag in Los Angeles mitunterzeichnet. Coma Star hiess die Basler Band, die dort ein Album aufnahm und im Haus des damaligen Ozzy Osbourne- und späteren Metallica-Bassisten Robert Trujillo in Venice Beach wohnen konnte.

Doch Rotter spürte den immensen Druck, der ihn komplett zu verbiegen drohte. Er wollte seine eigene Kreativität leben, seinen eigenen musikalischen Weg gehen. Kompromisslos. Zurück in Basel, gründete er Zatokrev. Einige der in Venice entstandenen Songskizzen fanden den Weg auf das erste Demotape.

Zatokrev spurte etwa für Zeal & Ardor vor

2015 wurden Zatokrev als erste Metal-Band für den Basler Pop-Preis nominiert, auch hier spurten sie vor für die späteren Preisträger Schammasch, V.O. Pulver und schliesslich Zeal & Ardor. Und nun werden Zatokrev 20 Jahre jung und feiern: ihre laute Kunst, die Verbundenheit mit den treuen Fans und Mitstreiterinnen der Metal- und Rockszene, die Gegenwart.

«Kreativ sein ist für mich das Wichtigste in der Musik», sagt Frederyk Rotter zum Schluss und zieht den Pullover über den Kopf. Es ist kühler geworden draussen. Im Kaphi werden Tische hochgeklappt und Gläser hinein geräumt. Feierabend macht sich breit im Quartier. Nicht für Rotter. Er muss weiter, zur Zatokrev-Bandprobe, wie er das seit 20 Jahren tut.