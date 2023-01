Kino Sie veränderten den Film: Marguerite Duras und Sidney Poitier im Stadtkino Basel Die französische Schriftstellerin und Filmemacherin sowie der afroamerikanische Schauspieler und Regisseur haben den Film im 20. Jahrhundert auf zwei Kontinenten auf unterschiedliche Arten geprägt. Das Stadtkino Basel würdigt ihre Arbeit zu Beginn des neuen Jahres.

Ray Biddle (Richard Widmark, links) lockt den Doktor Brooks (Sidney Poitier) in eine Falle. Szene aus: «No Way Out» von 1950. Bild: Arte

Ein Haus inmitten eines blühenden Gartens, der Inbegriff des häuslichen Alltags. Die schwarz-weissen Filmaufnahmen und die Staccato-Klaviermelodien vermitteln eine unheimliche Grundstimmung. Im Haus verkehren zwei Mädchen und zwei Frauen, waschen Geschirr ab, bügeln. Der Alltag wird jäh unterbrochen von einer Radionachricht über zwei Mörder.

«Nathalie Granger» (1972) ist nur einer der Filme Marguerite Duras', die das Stadtkino Basel in einer der französischen Schriftstellerin und Filmemacherin gewidmeten Reihe zeigt.

Duras, der man zuschreibt, den Film neu erschaffen zu haben, indem sie nicht den etablierten Modi folgte, den Film von einer treibenden Erzählung löste, sagte dies auch über den Film «Nathalie Granger»: «Man glaubt immer, dass man von einer Geschichte ausgehen muss, um Filme zu machen. Das ist nicht wahr. Für ‹Nathalie Granger› bin ich komplett vom zu Hause ausgegangen.»

Atmosphäre, Liebe, Grusel

Und Schnitt: Eine Drehtüre, ein Mann, der ein leerstehendes Hotel an einem Strand betritt. Von zwei Frauenstimmen erfahren wir, dass dies der Ort ist, an dem er viele Jahre zuvor eine Liebesaffäre hatte mit einer inzwischen verstorbenen Frau. Seine Gefühle sind immer noch so stark, dass er sich einbildet, die Frau lebe noch.

Wie in «Nathalie Granger» brechen in «La Femme du Gange» (1974) ebenfalls Stimmen von Personen aus dem Off mit den Bildern. Auch hier herrscht eine unheimliche Grundstimmung. Nicht nur durch das leere Hotel, sondern auch durch die durchlässige Grenze zwischen Lebenden und Toten.

Die Liebe ist ein grosses Thema bei Duras, häufig verbunden mit Verzweiflung und Einsamkeit. Ihr prominentestes Drehbuch ist wohl «Hiroshima mon Amour» über eine nur 24 Stunden dauernde, stürmische Affäre einer französischen Schauspielerin mit einem Japaner in Hiroshima und gleichzeitig über die Sprachlosigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg.

Er legte seine eigene Spur

Duras ist jedoch nur einer der innovativen Menschen, die im Januar auf den Leinwänden des Basler Stadtkinos gewürdigt werden. Sidney Poitier gilt als Vorreiter und wichtigster afroamerikanischer Schauspieler seiner Generation. Und auch ihm widmet das Stadtkino eine Filmreihe.

Der vor einem Jahr 94-jährig verstorbene Poitier sagte nach dem Empfang des Ehrenoscars 2002: «Als ich nach Hollywood kam, gab es keine Spur für mich, die ich hätte verfolgen können.» Also legte er selbst eine und machte den Weg frei für viele Schwarze Schauspielerinnen und Schauspieler nach ihm. Die Ohrfeige, die er in der Rolle eines Ermittlers «In the Heat of the Night» (1967) an einen weissen Grossgrundbesitzer verteilte, hat Filmgeschichte geschrieben.

Ein Schlenker über die Weltkugel nach Korea

Als erster Schwarzer Schauspieler erhielt er ausserdem für seine Hauptrolle als Homer Smith in «Lilien auf dem Felde» (1963) den Oscar. In späteren Jahren war Poitier zudem selbst als Regisseur tätig.

Mit einem dritten Schwerpunkt vervollständigt das Stadtkino seine kleine Reise um den Globus um Südkorea. Vornehmlich mit «Parasite» (2019), der bei den Oscars 2020 zum besten Film gekürt wurde, trat Bon Joon Ho in den Augenschein der Weltöffentlichkeit ein. Neben dem Siegerfilm zeigt die Reihe neun weitere Filme aus dem «kreativen Kino-Epizentrum» Südkorea.