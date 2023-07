Kinosterben Mit dem Küchlin verliert Basel den letzten Glanz seiner einst strahlenden Kinomeile In den 111 Jahren seines Bestehens war das Basler Küchlin vieles: Theater, Variété, Konzertsaal und für Generationen von Filmfans vor allem Kino. Nun hat die Betreiberin Pathé Schweiz für den Juni 2023 die Schliessung aller acht Säle angekündigt.

18 Bilder 18 Bilder Eine undatierte Aufnahme vor 1937 des «Küchlin’s Variété Theater» an der Steinenvorstadt in Basel. Bild: Staatsarchiv Basel-Stadt

Vor hundert Jahren liess der Zauberer Alois Kassner im neu errichteten Variété-Theater Küchlin vor einem verblüfften Publikum einen ausgewachsenen Elefanten von der Bühne verschwinden: unmöglich eigentlich, und doch ... Jetzt löst sich die traditionelle Spielstätte in der Steinenvorstadt und damit der überlebte Mythos der einstigen Kinomeile vor den Augen einer nicht weniger verblüfften Stadtbevölkerung gerade selbst in Luft auf.

In einer dürren Medienmitteilung vom Donnerstag schreibt Venanzio Di Bacco, CEO der Betreiberfirma Pathé Schweiz, dass der auslaufende Mietvertrag «aufgrund baulicher und wirtschaftlicher Perspektiven» nicht verlängert werde. Ende Juni soll Schluss sein. Unmöglich eigentlich, und doch absehbar. Denn das Ende vom Glanz und Glamour der Kinostrasse kündigte sich seit Jahren an: 2014 schloss Pathé Schweiz das Eldorado, 2018 das Plaza. Auch die konkurrenzierende Kitag AG zog nach, 2020 gab das Unternehmen das Kino Rex auf und verabschiedete sich im Januar 2022 mit der Schliessung des Capitol ganz vom Kinostandort Basel.

Zurück blieb das Küchlin mit seiner denkmalgeschützten Fassade und viel Zweckoptimismus. «Wir sind überzeugt vom Standort unseres Pathé Küchlin mitten in der Basler Innenstadt», sagte Pathé-Sprecherin Jolanda Schönenberger nach den überstandenen Pandemiejahren 2022 in der «Basler Zeitung».

Die Kinostadt Basel macht Boden gut und verliert trotzdem

Da hatte die Konkurrenz Arena Cinemas bereits mit grossem Erfolg ein Multiplex im Stücki-Center eröffnet, mit neuster Kinotechnologie, eigenem Bowling-Center und Tiefstpreisen. «Es geht mir nicht darum, dem Pathé Leute wegzunehmen», sagte Kinounternehmer Edouard Stöckli damals im bz-Interview. Tatsächlich scheint aber genau das passiert zu sein, auch wenn Arena Cinemas die Schliessung des Küchlin derzeit nicht kommentieren möchten.

Das Kultkino und das Stadtkino, letzte verbleibende Lichtspielhäuser in der Basler Innenstadt, bedauern die Schliessung. «Damit endet ein Stück Kinogeschichte», schreibt die Kultkino-Geschäftsleitung um Gini Bermond und Tobias Faust auf Anfrage. Festzuhalten sei aber, dass Basel als einzige Kinostadt in der Deutschschweiz im Jahr 2022 wieder Publikum habe gutmachen können.

Dass Pathé trotz schweizweiter Rekordzahlen ausgerechnet in Basel geschwächelt habe, spreche für den Erfolg der 14 neuen Säle im Stücki. «Wir sprechen also von einer Verlagerung innerhalb einer Stadt, die sich vor vielen Jahren gegen das Pathé-Multiplex an der Heuwaage aussprach», so Bermond und Faust. Kurzfristig erwarte man keine direkten Folgen für das Kultkino.

Das Verschwinden der Kinos fordert die Stadtentwicklung

Angesichts der in Basel wieder gestiegenen Kinoeintritte stelle sich die Frage, ob die Schliessung des Küchlin auch hausgemachte Gründe habe, sagt Balimage-Präsident Philipp Cueni. «Letztlich ist es schade, dass die Kinokultur einer Stadt fast nur noch von Entscheiden internationaler Konzerne wie Pathé abhängt.» Das Ende bedeute eine Verarmung des Kulturangebots und der Kinokultur in Basel. «Die Schliessung setzt kein gutes Zeichen.» Das Basler Filmschaffen sieht Cueni dadurch zwar nicht direkt betroffen. «Dennoch braucht Basel eine gute und breite Kinokultur – und dazu wird das Angebot immer enger.»

Da lief noch etwas: historische Aufnahme der Steinenvorstadt Basel. Bild: Staatsarchiv Basel-Stadt

Pascal Trächslin, Filmproduzent und Geschäftsführer des Basler Filmverleihs Cineworx, bedauert ebenfalls den «herben Verlust für das Kulturangebot in der Basler Innenstadt». Wie das Kultkino hält auch er fest, dass die Publikumszahlen in Basel dank den Arena-Kinos wieder das Niveau vor Corona erreicht hätten. «Das hat keine andere Stadt in der Deutschschweiz geschafft und zeigt: Die Kinostadt Basel lebt.» Für zwei Multiplexe sei in Basel offenbar aber kein Platz. «Für uns als Basler Verleiher, der sich auf Arthouse-Filme spezialisiert hat, ist der Verlust des Küchlin zu verschmerzen», erklärt Trächslin weiter. «Unsere Filme sind zu wenig kommerziell, um in der Deutschschweiz in den Pathé-Kinos ausgewertet zu werden.»

Alles halb so schlimm? Zumindest in einem Punkt akzentuiert sich ein Problem, das Basel schon länger beschäftigt. «Die Schliessung ist nicht nur ein Verlust von Kinotradition, sondern auch an Lebendigkeit in der Steinenvorstadt», sagt Stadtkino-Leiter Beat Schneider. «Kinos beleben die Innenstädte – das Küchlin verfügte mit seinen acht Sälen über mehr als 1500 Plätze!» Potenzielle Laufkundschaft also für Bars und Restaurants in der näheren Umgebung. «Heute werden Kinos leider immer mehr in die Peripherie verdrängt.» Kinonachbarschaft sei von grosser Wichtigkeit, man sei deshalb froh über die Nähe zum Kultkino.

«Die Herausforderungen rund um die Stadtentwicklung sind nicht neu, werden allerdings damit noch sichtbarer», findet auch die Kultkino-Leitung, die sich im Verein Theaterplatz-Quartier engagiert. Balimage-Präsident Philipp Cueni sieht die Politik mit in der Pflicht. Für das Küchlin kommen solche Anstrengungen allerdings zu spät, den letzten Elefanten aus der Steinenvorstadt bringt kein Zaubertrick mehr zurück.