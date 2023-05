Klangkunst Andreas Eduardo Frank leitet ab August 2024 das künstlerische Programm im Gare du Nord Ab August 2024 wird Andreas Eduardo Frank die künstlerische Leitung von Desirée Meiser des Gare du Nord übernehmen. Frank wurde bereits mehrfach für sein künstlerisches Schaffen ausgezeichnet und leitet seit 2018 das Ensemble Lemniscate Basel.

Bezieht neue Medien und verschiedene künstlerische Disziplinen in seine Kompositionen mit ein. Bild: Zvg/Gare du Nord

In einem mehrstufigen Auswahlverfahren habe sich die Findungskommission des Gare du Nord einstimmig für Andreas Eduardo Frank als neuen künstlerischen Leiter ausgesprochen, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. Der 36-Jährige ist Komponist, Performer, Ensembleleiter und Festivalmacher, studierte an der Hochschule für Musik Würzburg sowie am elektronischen Studio der Musikhochschule Basel. Die aktuelle Leiterin Desirée Meiser gibt ihren Posten auf eigenen Wunsch Ende Juli 24 ab.

Viel Know-how und Erfahrung im Köcher

Musik, Performance, Choreografie, Video und Theater, das alles habe Andreas Eduardo Frank in seinem Lebenslauf. Doch auch als Kurator und Organisator zahlreicher Events und durch seine Zusammenarbeit mit Musikerinnen und Musikern im In- und Ausland bringe er fachliches Know-how und ein Netzwerk mit. Und: «Durch seine langjährige Erfahrung in der freien zeitgenössischen Musikszene kennt Andreas Eduardo Frank die Bedürfnisse der freien Szene, aber auch das Gare du Nord bestens», heisst es in der Mitteilung.

Frank selber sagt zu seiner Ernennung: «Ich sehe die Zukunft des Gare du Nord als Heimatort für neue, kreative, inklusive und spannende klangbasierte Kunst.» Er wird den Gare du Nord im Co-Leitungsteam gemeinsam mit Johanna Schweizer (Geschäftsführung) und Ursula Freiburghaus (Kooperationen) leiten.