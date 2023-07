Klassik Abschlusskonzert des Solsberg Festivals: Kammermusik auf Augenhöhe Draussen vor der Olsberger Klosterkirche gibt es Süssmost und Sandwiches, drinnen Kammermusik vom Feinsten. Das Abschlusskonzert des Solsberg Festivals überzeugt mit Verwandlungen.

Vertrautes erschien am Konzert am Donnerstag neu. Bild: zvg/Benno Hunziker

Mit «Verwandlung» ist das Abschlusskonzert des 18. Solsberg Festivals in der voll besetzten Klosterkirche Olsberg übertitelt. Der Begriff steht zwar für die «Metamorphosen» von Richard Strauss. Aber auch die Bearbeitungen der programmierten Werke für Streichsextett und Kontrabass sind Verwandlungen, die Vertrautes neu erscheinen lassen.

Eigentlich präsentiert die Sinfonia Concertante in Es-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart die beiden Soloinstrumente Violine und Viola im konzertanten Dialog, begleitet von einem Sinfonieorchester. In der gespielten anonymen Fassung für Streichsextett aus dem Jahr 1807 bleibt nur die Stimme der Solovioline weitgehend unangetastet – die Violapartie wird auf das übrige Ensemble aufgeteilt.

Verwandlung, wohin man auch hört

Häufig übernimmt Sol Gabetta am ersten Cello mit schlankem, sonorem Ton einige Takte der Soloviola, aber auch Dmitry Smirnov (Violine 2), Nils Mönkemeyer (Viola 2) oder Timothy Ridout (Viola 1) sind thematisch beteiligt – Kammermusik auf Augenhöhe! Den kantablen zweiten Satz beginnt Smirnov an der zweiten Violine, ehe Veronika Eberle an der ersten Violine die Wiederholung des Themas eine Oktave höher übernimmt. Im Finale spielt statt der Violine Timothy Ridout auf der Viola das erste Thema, während Eberle die fehlende Oboenstimme ersetzt.

Verwandlung, wohin man auch hört. Die Streichsextett-Version mit zusätzlichem Kontrabass (Uxía Martínez Botana) funktioniert deshalb so gut, weil das Zusammenspiel zwischen den sieben Streichern vollendet gelingt. Es entsteht eine beglückende Mozartinterpretation mit Schattierungen und Vibrato, mit viel Freiheit und gemeinsamem Atmen. Trotz Fussverletzung agiert Veronika Eberle, die die Bühne mit Krücken betritt, traumwandlerisch sicher. Sie veredelt jede Phrase mit warmem Ton und kann im musikantisch genommen Finale einen virtuosen Aufgang auch mal solistisch zuspitzen.

Der Aufschwung endet in Resignation

Bei Richard Strauss‘ «Metamorphosen» (1945) nach der Pause übernimmt Dmitry Smirnov für Eberle, aufgrund ihrer Verletzung, die erste Violine – an der zweiten springt Hana Chang, eine der «Solsberg Young Artists», ein und macht ihre Sache gut. Victor Julien-Laferrière, der zuvor mit einer wunderbar erzählerischen Version von Hans-Werner Henzes «Serenade für Cello solo» (1949) begeisterte, spielt nun das erste Violoncello. Auch in den Bratschen gibt es einen Rollentausch und Nils Mönkemeyer, der lächelnd in der Mitte des Ensembles sitzt und nach allen Seiten kommuniziert, gestaltet den Part der ersten Viola mit vielen Nuancen.

Das Septett lässt einen üppigen, die Spätromantik beschwörenden Legatoklang in der Barockkirche entstehen: dunkel timbriert, mit grosser Kantabilität und weit ausschwingenden Melodien. Das eigentlich für 23 Solostreicher komponierte, Paul Sacher und dem Collegium Musicum Zürich gewidmete Werk erklingt in der kammermusikalischen Bearbeitung von Rudolf Leopold noch transparenter. Die Linien sind im Dickicht leichter zu verfolgen.

Nach einer grossen Steigerung ermattet das komplexe Werk. Der Aufschwung endet in Resignation. Die letzten Akkorde spielt das von Sol Gabetta zusammengestellte, exquisite Ensemble mit ganz wenig Bogengewicht und fahlem Ton. Keine Hoffnung mehr.