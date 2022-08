Klassik-CD Stars, Sterne und eine musikalische Hommage an Charlie Chaplin Das Sinfonieorchester Basel erkundet auf einer neuen CD die Musik des Elsässers Charles Koechlin.

Dirigentin Ariane Matiakh. Zvg / Marco Borggreve

Eigentlich wollte Charles Koechlin Astronom werden. 1867 in Paris als Sohn wohlhabender Elsässer Eltern und Spross einer weitverzweigten Mülhausener Familie von Ingenieuren, Erfindern und auch Künstlern geboren, war das kein utopischer Berufswunsch.

Seine Studien an der École polytechnique kamen auch ganz gut voran – bis eine Tuberkulose, die er in der trockenen Wüstenluft Algeriens erfolgreich auskurierte, ihn in seinem akademischen Ranking so weit zurückwarf, dass er allenfalls als Artillerieoffizier eine berufliche Laufbahn hätte einschlagen können.

So besann Koechlin sich auf seine Leidenschaft für die Musik, die ihn schon in ganz jungen Jahren fasziniert hatte. Er ging ans Conservatoire, wo er in Massenets Kompositionsklasse aufgenommen wurde, mit Kollegen wie Fauré, Ravel, Florent Schmitt oder Reynaldo Hahn studierte und voller Bewunderung war für die Musik Claude Debussys.

Abwechslungsreiche Orchestergemälde

Er gehörte zu Frankreichs Avantgarde jener Zeit, experimentierte mit Polytonalitäten und komplexen Rhythmen und war fasziniert von mechanischen und elektronischen Musikinstrumenten. Er liess sich aber Zeit seines Lebens niemals für irgendwelche Ideen, Stile oder Schulen einspannen – was sein Verhängnis wurde, denn einer, der derart zwischen allen Stühlen sitzt, wird nur zu leicht vergessen von der Nachwelt.

Charles Koechlin (1867–1950). zvg

Dabei war er ziemlich fleissig und hat über 250 Kompositionen hinterlassen. Ausser für die Opernbühne hat er für alle musikalischen Gattungen geschrieben, besonders gerne auch für Orchester, wo er den grossen Reichtum der Klangfarbenmischungen auskostete und virtuos ausreizte.

Das ist besonders gut zu hören auf einer neuen CD des Sinfonieorchesters Basel, auf der zwei von Koechlins sinfonischen Werken wieder entdeckt werden können. Die 42-jährige französische Dirigentin Ariane Matiakh hat sie dem Vergessen entrissen und beweist mit subtilem Klangfarbenzauber, welche Originalität und Qualität in diesen vielseitigen und abwechslungsreichen Orchestergemälden steckt.

Huldigung an Hollywood

1933 schrieb Koechlin eine «Seven Stars’ Symphony». Man könnte diesen Titel leicht als Ausdruck seiner frühen Leidenschaft für die Sterne und das Weltall sehen – aber man liegt falsch darin. Wenn man weiss, dass das vielseitige Orchesterwerk in Kalifornien komponiert wurde, wo Koechlin an der Berkeley University lehrte, ahnt man, dass es dabei eher um irdischere Sterne geht.

Tatsächlich hat Koechlin eine Art Suite komponiert, in der er auf ganz unterschiedliche Weise und mit manchmal augenzwinkerndem Witz sieben seiner liebsten Filmheldinnen und Filmhelden huldigt: Douglas Fairbanks, Lilian Harvey, Greta Garbo, Clara Bow, Marlene Dietrich, Emil Jannings und Charlie Chaplin, der eine ganz besonders ausgiebige und kompositorisch anspruchsvolle Hommage erhält.

Den Blick in die Sterne gibt es dann doch noch auf dieser bemerkenswerten Basler CD, in der unglaublich suggestiven sinfonischen Dichtung «Vers la voûte étoilée», einer Nocturne in impressionistischer Klangfarbenpracht, mindestens so schön wie in einer klaren Nacht der Blick in die Milchstrasse.