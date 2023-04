Klassik Eine Messe für Admiral Nelson zum 40. Geburtstag der Baselbieter Konzerte Seit vierzig Jahren bereichern die Baselbieter Konzerte die Klassik-Landschaft in der Region. Das muss gefeiert werden, mit Pauken und Trompeten.

Solist am Jubiläumskonzert ist der 29-jährige Simon Höfele. Bild: zvg/Marco Borggreve

Heute Dienstag feiern die Baselbieter Konzerte ihren 40. Geburtstag. Mit «Pauken und Trompeten» und einer feierlichen Messe von Joseph Haydn. Nicht die «Paukenmesse» steht auf dem Programm, diese hat der fleissige Komponist aus Wien auch geschrieben, sondern eine andere Vertonung der katholischen Liturgie, in der die Pauke ebenfalls eine wichtige Rolle spielt: die «Missa in Angustiis». Unter diesem sperrigen Titel – «Messe in Zeiten der Bedrängnis» – kennt sie freilich keiner, bekannt ist sie als «Nelson»-Messe.

Dies deswegen – so geht die Sage – weil Haydn mitten in der Komposition des Benedictus vom strahlenden Sieg Admiral Nelsons in der Seeschlacht von Abukir von der napoleonischen Flotte erfahren habe und sogleich in den zunächst von ruhigen Gesangslinien der Solisten geprägten Messe-Teil eine triumphale Trompetenfanfare mit donnernden Pauken eingefügt habe.

Noch mehr Trompete in Liestal

Ob die Geschichte wahr ist, bleibt umstritten, gut erfunden ist sie allemal. Dieser Moment im Benedictus erzählt tatsächlich auf suggestive Weise von Befreiung, Erleichterung und Siegesgewissheit, in einem Werk, das für Haydns Verhältnisse überdurchschnittlich düster klingt. Es entstand 1798 im Auftrag von Haydns ehemaligem Dienstherrn Fürst Esterházy und wurde im selben Jahr in Eisenstadt uraufgeführt.

Das Jubiläumskonzert in Liestal aber bietet noch mehr Trompete: Eines der seltenen Konzerte auf diesem Instrument nämlich, für das nur wenige Solokonzerte komponiert worden sind. Es stammt vom Beethoven-Zeitgenossen Johann Nepomuk Hummel, der es 1803 für die damals ultramoderne Klappentrompete komponierte, mit der sich erstmals alle chromatischen Töne auf diesem Instrument spielen liessen. Allerdings klingt es weniger nach Beethoven als vielmehr in seiner virtuosen Fröhlichkeit und theatralischen Dramatik nach Mozart.

Der 29-jährige Solist war bereits in den wichtigsten Konzertsälen

Solist in diesem heute vielleicht bekanntesten Trompetenkonzert ist der 29-jährige Simon Höfele aus Darmstadt, ein Schüler von Reinhold Friedrich. Seine noch junge Karriere hat ihn bereits in einige der wichtigsten Konzertsäle geführt, zahlreiche renommierte Orchester und Dirigenten haben ihn schon eingeladen. 2020 hat er das Konzert von Hummel – zusammen mit denjenigen von Haydn, Arutjunjan und Copland – auch auf einer CD eingespielt.

Zwei weitere Werke ergänzen das Jubiläumsprogramm: ein Divertimento von Haydn und «Hear my Prayer», die expressive Vertonung des

102. Psalms für achtstimmigen Chor von Henry Purcell. Die Basler Madrigalisten singen unter der Leitung von Raphael Immoos, der auch das Orchester, die «Chaarts Chamber Artists», dirigiert.

Regelmässige Auftritte von weltbekannten Klassik-Stars

Seit der Saison 2014/2015 ist der Cellist Andreas Fleck künstlerischer Leiter der Baselbieter Konzerte, die 1984 als Verein von Silviane und Günter Mattern gegründet wurden. Pro Saison werden 8 bis 15 Konzerte veranstaltet. Im Jahr 2000 wurde von derselben Trägerschaft auch das «Viva Cello»-Festival ins Leben gerufen.

Die Konzertreihe sorgt regelmässig für Auftritte von weltbekannten Klassik-Stars. So waren in den letzten Jahren zum Beispiel die Pianisten Martin Helmchen, Radu Lupu und Fazil Say oder Sänger und Sängerinnen wie Franco Fagioli, Nuria Rial oder Regula Mühlemann zu Gast. Hochkarätig übrigens ist auch das letzte Saisonkonzert am 9. Mai: Dann spielt der vielleicht aktuell beste Flötist der Welt, Emmanuel Pahud, zusammen mit einem Kammermusikensemble Musik von Bach, Boulez, Mozart und Beethoven.