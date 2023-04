Klassik Geschwisterliebe, Ehekrach und Kindergeschrei: Das Sinfonieorchester Basel plant eine Saison für die ganze Familie «Familienbande» heisst das Motto der nächsten Saison beim Sinfonieorchester Basel. Und wie es so ist, in einer Familie: Es gibt von allem etwas.

Freut sich über stabile Besuchszahlen: das Sinfonieorchester Basel. Bild: zvg/Benno Hunziker

Ehekrach und Kindergeschrei bei Richard Strauss, Geschwisterliebe bei den Mendelssohns, klavierspielende Schwestern bei den Labèques, gleich drei Brüder bei den kanadischen Moreaus, dazu Programme – nicht nur für die Eltern, sondern für Kinder, Schulen oder partysüchtige Teenager: Das Sinfonieorchester Basel (SOB) hat sein Herz für die Familie entdeckt.

Und vergisst dabei sein Kerngeschäft natürlich nicht: Grosse Sinfonik von Holst, Strawinsky, Richard Strauss, aber auch von Louise Farrenc, einer der wenigen Frauen, die im bürgerlichen 19. Jahrhundert die Männerbastion «Komposition» zu knacken vermochten.

Auftritte in Salzburg und Wien

In seiner zweitletzten Saison als Chefdirigent, die Ende August startet, kümmert sich Ivor Bolton um Brahms, Dvorák, Bruckner oder, very British, auch um Britten und Elgar. Dreimal führt er sein Orchester an die Salzburger Festspiele und nach Wien.

Die allseits bewunderte Litauerin Mirga Gražinytė-Tyla dirigiert Sibelius oder Ravel, der Jungstar Krzysztof Urbanski leitet gleich zwei Konzerte. Die erst 26-jährige französische Pianistin Marie-Ange Nguci führt als Residenzkünstlerin den Solistenreigen an. Daniel Hope, Daniel Behle, Daniela Fally und natürlich auch Künstler, die nicht Daniel heissen, stossen zur SOB-Familie.

Gastkomponistin aus Seoul

Diese Saison war Anders Hillborg Gastkomponist, nächste Saison ist es die immer wieder spannende, kosmopolitische, koreanische Komponistin Unsuk Chin.

Sie wird auch eine Uraufführung nach Basel mitbringen, die anders werden dürfte als andere ihrer Werke, weil sie im Unterschied zu vielen Kollegen ihre Musiksprache ständig verändert. Eine Uraufführung ist für sie eher die Eröffnung einer neuen Baustelle als die Feier der Vollendung eines Werks.

Stabile Besuchszahlen

Orchesterdirektor Franziskus Theurillat konnte beim Rückblick auf die laufende Saison zufrieden feststellen, dass man die Zuhörerzahlen weitgehend halten kann. Freuen konnte er sich über besondere Erfolge auf dem Plattenmarkt mit dem Highlight der europaweit gefeierten Koechlin-CD. Da könnte eine Fortsetzung folgen, liess sich der künstlerische Direktor Hans-Georg Hofmann in die Karten blicken. Soeben erschienen ist die neuste SOB-CD mit raren Orchesterwerken von Camille Saint-Saëns.

Vermittlungsangebote gehören heute zur Kernaufgabe eines Orchesters. Und neben vielfältigen Angeboten für alle Altersstufen, für Schulen oder in Form von Einführungen oder Kritikerrunden für das erwachsene Publikum holt man mit dem neuen Format «Casual Concert» die Jugend ab: Eine Stunde Klassik in lockerer Atmosphäre, dann Party im Foyer. Klassik für die ganze Familie also – wenn auch vielleicht nicht unbedingt für alle am gleichen Datum.