Klassik Der Zionist, der die Musik eines Antisemiten liebte: Basler Klassikfestival begibt sich auf Theodor Herzls Spuren Das Basler Kammermusik-Festival «Mizmorim» lässt sich von den Zionistenkongressen in Basel inspirieren – und bringt Musik aus früheren Versammlungen erneut auf die Bühne.

Journalist Theodor Herzl bei seinem Besuch in Basel, wohl um 1901. Blick vom Hotel «Les Trois Rois» auf die Mittlere Brücke. Bild: zvg

Es ist eines der bekanntesten Bilder des Zionisten Theodor Herzl geworden: Nachdenklich, mit mächtigem Bart, steht er in schwarzem Anzug auf der Terrasse des Hotels «Les Trois Rois» und blickt über den Rhein. Im Hintergrund erkennt man die im Bau befindliche Mittlere Brücke, was dazu geführt hat, dass man das undatierte Foto auf das Jahr 1901 zurückführen kann, als Herzl 41-jährig zum fünften Zionistenkongress in Basel weilte.

Mit seiner Schrift «Der Judenstaat» hatte der in Budapest geborene österreichisch-ungarische Jurist, Journalist und Schriftsteller 1896 die Sehnsucht der Juden nach ihrem eigenen Staat erstmals in ein konkretes Manifest gegossen. Ein Jahr später fand im Stadtcasino Basel der erste von insgesamt 22 Zionistenkongressen – zehn davon in Basel – statt.

Auf Herzls musikalischen Spuren

«Projekt Blau-Weiss» heisst das Motto diesen Winter beim Kammermusik-Festival «Mizmorim». Auf den Plakaten und im Netz ziehen weisse Wolken vor einem tiefblauen Himmel vorbei. Blau und Weiss waren schon für Herzl die zentralen Farben der Bewegung: Beim ersten Kongress präsentierte man das Signet mit den zwei blauen waagrechten Balken und dem Davidsstern auf weissem Grund, das später Israels Nationalflagge wurde.

Kopf und Herz des Festivals: Michal Lewkowicz, Klarinettistin. Bild: zvg

Herzl war ein musikalischer Mensch, was kaum überrascht, wenn man in Betracht zieht, welche zentrale Rolle die klassische Musik im gesellschaftlichen und kulturellen Leben des jüdischen Bürgertums in Europa spielte. Und die europäische Kultur und Gesellschaftsordnung sah Herzl in seinen Schriften auch als Basis für seinen utopischen jüdischen Staat, der im damals noch unter osmanischer Herrschaft stehenden Palästina errichtet werden sollte. Die Realisierung seiner Idee hatte Herzl nicht mehr erlebt: Als 1948 Israel gegründet wurde, war der Pionier seit über vierzig Jahren tot.

Auch Wagner dabei – trotz antisemitischer Pamphlete

In zwölf Konzerten spürt das «Mizmorim»-Festival vom 19.-22. Januar den musikalischen Bezügen in Herzls Biografie nach. Der Pianist Uri Caine, genialer Grenzgänger zwischen Jazz und Klassik, eröffnet mit seinem Ensemble den Konzert-Reigen mit einem Programm, das ausgeht von der Musik, die während des zweiten Zionisten-Kongresses 1898 in Basel gespielt worden war.

Darunter figurierten nicht nur jüdische Komponisten, sondern auch Verdi oder Johann Strauss und sogar der mit antisemitischen Pamphleten aufgefallene Richard Wagner. Herzl selbst war ein glühender Verehrer von Wagners Musik.

Filmabend, Nachtkonzerte und Kinderprogramm

Noch ein zweites Mal taucht Wagners Musik irrlichternd auf, in einer Bearbeitung durch die australische Komponistin Kirsten Milenko im Auftrag des Festivals. Ein weiteres Auftragswerk stammt vom rumänischen Komponisten Victor Alexandru Coltea. Sein Streichquartett heisst «Rough surfaces» und klingt auch so: Geräuschhaft und wild.

Das Quartett des in Zürich lebenden Geigers Ilya Gringolts, der dem Festival seit Jahren verbunden ist, wird sich in diese Aufgabe stürzen – aber auch das sehr persönliche, reizvoll zwischen Tradition und Moderne changierende Quartett von Alexander Zemlinsky spielen.

Dazu kommen ein Filmabend mit Podiumsdiskussion, Nachtkonzerte im Hotel Basel, ein Kinderprogramm und ein Jazzkonzert mit dem Duo «Chaco-04» aus Israel.

Musikalische Postkarten

Eine besondere Programm-Schiene präsentiert das Festival mit einer Auswahl jener Lieder, mit denen die zionistische Bewegung versuchte, das Gemeinschaftsgefühl der Juden zu stärken. Der jüdische Nationalfonds verschickte in den 1930er-Jahren an bekannte Komponisten Postkarten mit Texten oder Melodien und der Bitte, diese zu arrangieren oder zu vertonen. Die Pionierlieder sind noch heute in Schulen in Israel im allmorgendlichen Einsatz.

Kopf und Herz des Festivals ist die in Basel lebende Klarinettistin Michal Lewkowicz. Ihr geht es allein um die jüdischen Einflüsse in der Musikgeschichte. Politik hält sie explizit fern von ihrem Festival.