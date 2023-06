Klassik Mehr als ein neues Basler Musikfestival: Geballter Streicher-Glanz und ein Geflecht von Komponisten-Beziehungen Mit Art Classics Basel geht ein neues Klassik-Kammermusik-Festival in Basel an den Start. Es will aber mehr sein als nur ein weiterer Event.

Susanne Mathé (2. v. r.) bestreitet gemeinsam mit dem Basler Streichquartett das erste Konzert des neuen Festivals. Bild: zvg

Es findet zwar während der Art Basel statt, aber ausgerechnet in der intensiven Phase der Kunstmesse ist keines der vier Konzerte des neuen Festivals programmiert. Das Etikett Art Classics ist also eher ein zufälliges Zusammentreffen, und es gibt von keiner der beiden Seiten eine Erwähnung gegenseitigen Austausches.

Aber Kammermusik ist natürlich auch Kunst. Das jedenfalls sagten sich die in Basel lebende Geigerin Susanne Mathé und der Geiger Renato Wiedemann. Sie ist die erste Violine des Basler Streichquartetts, das bereits seit 1996 besteht. Und mit diesem Ensemble bestreitet sie auch das erste Konzert heute, Freitagabend im Basler Zinzendorfhaus. Zwei Streichquartette von Schumann und Mendelssohn werden dabei kontrastiert von kürzeren Werken von Bach und György Kurtág.

Bezüge trotz auseinanderliegenden Epochen

Mit diesen vier Komponisten beschäftigt sich das diesjährige Festival auch in den anderen drei Konzerten. Der 96-jährige Ungar Kurtág, der in seinen Werken fast immer aphoristische Prägnanz sucht und dabei manchmal einem einzelnen Ton eine unglaubliche Bedeutung geben kann, hat viele der auftretenden Musikerinnen und Musiker beeinflusst und wurde seinerseits von Bach inspiriert. Dies gilt ganz stark auch für Mendelssohn, und so schaffen die Programme Bezüge zwischen den weit auseinanderliegenden musikalischen Epochen.

Bis auf die Pianistin Stefka Perifanova sind alle auftretenden Musikerinnen und Musiker Streicher. Die bulgarische Pianistin, Dozentin an der Musik Akademie Basel, gibt am 11. Juni den Ton an in zwei der grossen Klavierquartette von Schumann und Mendelssohn, die wiederum von zwei kurzen Trios von György Kurtág kontrastiert werden. Diesmal stehen ihr andere Streicher zur Seite, unter ihnen der in Birsfelden aufgewachsene Renato Wiedemann.

Mehr als ein neuer Klassik-Event

Am 23. Juni tritt Susanne Mathé zusammen mit Alexandre Foster, dem Cellisten ihres Streichquartetts, auf. Sie spielen das hinreissende Duo, das Ravel diesen beiden Instrumenten gewidmet hat, und stellen ihm jeweils Solostücke von Bach und Kurtág zur Seite. Das Finale am 25. Juni bringt dann geballten Streicher-Glanz in zwei Oktetten von Mendelssohn und Schostakowitsch. Und dazu natürlich wiederum Kontrapunkte von Bach und Kurtág.

«Einfach ein Fest», sagt Mathé zu Mendelssohns berühmtem Streichoktett. Die beiden kaum bekannten Versuche des jungen Schostakowitsch auf diesem Feld der gross besetzten Streicher-Kammermusik zeigen zwei Züge seiner späteren Werke schon deutlich: die Hommage an Bach im Präludium und die Lust am sarkastischen Spotten im Scherzo.

Die Konzertkarten kosten höchstens 40 Franken, ein Festivalpass für alle vier Konzerte maximal deren 140. Das neue Festival will aber mehr sein als einfach ein neuer Basler Klassik-Event. Angedacht hat Renato Wiedemann ein Netzwerk nicht nur für weitere Konzertveranstaltungen, sondern auch für die Unterstützung von klassischen Musikerinnen, Künstlern und Ensembles im Bereich Organisation, Marketing, Finanzierung oder dem Erstellen von Flyern, Inseraten und Webauftritten.