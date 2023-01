Klassik Melancholie, Kastagnetten und ein griechischer Meeresgott Das Basler Protean Quartet hat für seine Début-CD einen völlig unbekannten spanischen Komponisten entdeckt. Aktuell spielt es in Bern und Zürich.

Das Basler Protean Quartet bei einem Auftritt. Bild: zvg

Die Schola Cantorum Basiliensis, die Basler Musikhochschule für das Spiel auf historischen Instrumenten und die entsprechenden Spieltechniken, gehört bekanntlich zu den renommiertesten Adressen auf ihrem Gebiet. Logisch, dass sich auch aus diesen Netzwerken immer wieder neue ambitionierte Kammermusikensembles formieren.

Eines davon ist das Protean Quartet, das 2018 in Basel gegründet wurde. Die vier jungen Musiker, drei von ihnen aus Spanien, einer aus Israel, haben sich Proteus, einen griechischen Gott des Meeres, als Namenspatron ausgesucht. Diese mythologische Figur hat nicht nur prophetische Fähigkeiten, sondern auch eine ganz besondere Eigenschaft: Sie kann nach Belieben ihre Gestalt verändern, was sich auch als Fachbegriff niedergeschlagen hat. Eine «proteische Persönlichkeit» umschreibt in der Psychologie einen Charakter, der mit widerstreitenden Tatsachen und Gefühlen souverän umgehen kann.

Die Wandelbarkeit von Form und Gestalt, aber gerade auch von Emotionen und Empfindungen sind es, welche die jungen Musiker zur Leitlinie ihres Quartettspiels gemacht haben. Edi Kotler, der zweite Geiger, bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: «Was uns zusammengebracht hat, ist der Wunsch, Musik auf wirklich persönliche Weise zu spielen.»

Persönlicher Ausdruck und historische Genauigkeit

Das ist gerade deswegen eine interessante Position, weil sich die Bewegung der historischen Spielweisen in ihren Anfängen ganz dezidiert darauf konzentrierte, sämtliche Quellen möglichst genau und umfassend zu studieren, um in Klangbild und Ausdruck den historischen Realitäten so nah wie möglich zu kommen. Diese Revolution ist gelungen, und sie frisst ihre Kinder: Wo die historische Genauigkeit erst als unumstössliche Prämisse galt, sind längst wieder persönlicher Ausdruck und subjektive Bewertung gefragt.

Das heisst natürlich nicht, dass man alles über Bord wirft, was man in der Auseinandersetzung mit historischen Instrumenten und Spieltechniken gelernt hat. Das wird schon nach zwei Sekunden deutlich, wenn man dem Protean Quartet bei Haydn zuhört: Das klingt «historisch informiert» nach allen geltenden Regeln der Kunst. Aber man bereichert dieses Klangbild mit individuellen Ideen: Plötzlich ist da eine Betonung an anderer Stelle, ein Akkord erhält eine neue Farbe, weil die Bratsche ihren Ton aktiver in den Dreiklang stellt, und für die Gestaltung melodischer Abläufe mit kleinen Akzenten, Verzögerungen und Verzierungen gibt es ohnehin Millionen von Möglichkeiten.

Zauberhafter Gesang, charmante Melodik

Gerade hat das Protean Quartet seine erste CD auf den Markt gebracht. Es präsentiert sich souverän mit Haydn und mit Beethoven, vor allem aber gehen die vier ihrer Leidenschaft für die spanische Musik nach und bringen einen Komponisten ans Tageslicht, den bestimmt niemand auf dem Radar hatte: Juan Pedro Almeida Mota, geboren 1744 in Lissabon, gestorben wahrscheinlich 1817 in Madrid, tätig hauptsächlich für den spanischen Königshof.

Sein g-Moll-Quartett, das hier vorgestellt wird, entstand wohl kurz nach 1800. Es enthält noch Elemente barocker Instrumentalmusik. Sie verbinden sich hier mit charmanter Melodik, die zum Beispiel in der «Romance» einen zauberhaften Gesang anstimmt. Die melancholische Grundstimmung dieses Quartetts kontrastiert reizvoll mit spanischen Tanzrhythmen. Und wenn man will, könnte man sogar die Kastagnetten mit anklingen hören.