Klassik Miaut Schrödingers Katze? Musik trifft am Basel Infinity Festival auf Quantenphysik Ein bunt gemischtes Programm beim jungen Basler «Infinity»-Festival: Obwohl die klassische Musik im Zentrum steht, sollen spartenübergreifende Veranstaltungen verschiedene Publikumsschichten ansprechen.

Die «Männerstimmen Basel» führen am Festival erneut das neue Werk von Eric Whitacre auf. Bild: zvg/Basel Infinity Festival

Wie tönen Qubits? Wie klingen zwei gleiche Sechzehntel, die gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten sind? Miaut Schrödingers Katze? Was passiert, wenn die für unser beschränktes Weltbild absurden Zustände der Quantenmechanik zu Musik werden? Das will uns die lettische Komponistin Linda Leimane näherbringen, während Physik-Cracks der Universität Basel über Quantencomputer oder Superposition referieren und der Visual Artist Arturs Punte das Tinguely-Museum in ein neues Licht taucht.

Den Staub vom klassischen Konzert wegblasen

Das Konzert vom 25. März nimmt am schlüssigsten den Grundgedanken des jungen Basel Infinity Festival auf. Die klassische Musik steht zwar im Zentrum, aber man will möglichst in alle Richtungen offen bleiben, mit spartenübergreifenden Programmen andere Publikumsschichten ansprechen und den Staub von den Klassik-Konzert-Ritualen wegblasen. Dahinter stecken zwei junge Musiker: der Basler Pianist Lukas Loss und der kasachische Geiger Sherniyaz Mussakhan, der in Basel studierte.

2019 traten sie zum ersten Mal ins Rampenlicht, nach einem Unterbruch 2021 ist dies nun ihr viertes Festival. Neben dem Quanten-Konzert im Museum Tinguely gibt es romantische Streichoktette von Mendelssohn und Enescu, Barockmusik, zum Beispiel das «Musikalische Opfer» von Bach mit Julia Schröder, Brahms und Bartók für zwei Klaviere und Perkussion oder einen Liederabend mit Ruben Drole und Jan Schultsz.

Whitacre-Werk kommt erneut vor die Leute

Die «Männerstimmen Basel», die kürzlich ein Werk des amerikanischen Chor-Gurus Eric Whitacre uraufführen konnten, zeigen dieses neue Stück «Time is a River» auf philosophisch-aphoristische Texte des römischen Kaisers Marc Aurel nun auch unter der Leitung ihres Standard-Dirigenten David Rossel, eingebettet in einen bunten Blumenstrauss aus ihrem alten und neuen Repertoire.

Heinz Holliger versammelt seine Musikerfreunde, Eldar Nebolsin und Alexander Sitkovetsky spielen gross besetzte Kammermusik von Chausson und Schostakowitsch, der Basler Schriftsteller Alain Claude Sulzer unterhält sich mit Heinz Holliger oder begibt sich mit Strawinskys «Histoire du Soldat» auf die Spuren des Teufels.

Im bunt gemischten Programm finden sich unter anderem auch kubanische Rhythmen, Gesänge aus Kasachstan, oder der Klassik-Elektronik-Georgien-Mix von DJ Kordz. Das junge Festival unternimmt auch eine umfangreiche Tournee mit ganz unterschiedlichen Kammermusik-Konzerten durch das Baselbiet und bietet baseldytschi Liedli mit Balz Aliesch für die Kleinen.