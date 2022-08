Münchenstein Die Schaltzentrale der Schweizer Abtreibungsgegner: So hartnäckig will eine Stiftung die Verfassung umschreiben

Nach dem Entscheid in den USA, dass kein Grundrecht auf Abtreibung bestehe, wittern auch die Abtreibungsgegner in der Schweiz einen möglichen Meinungsumschwung. Gleich zwei Initiativen laufen aktuell, welche die Rechte der Frauen im Hinblick auf Abtreibungen einschränken wollen. Ihr Machtzentrum ist ein Gewerbebau in Münchenstein.