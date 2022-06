Kommentar Das Stimmen-Festival hat viel Vertrauen verspielt Nach der kurzfristigen Absage der beiden «Stimmen»-Konzerte auf dem Arlesheimer Domplatz, bleiben Fragen offen. Stefan Strittmatter Drucken Teilen

Ein Bild aus besseren Zeiten: 2016 traten unter anderem Travis auf dem Arlesheimer Domplatz auf. Juri Junkov

Eine der grössten Errungenschaften des Stimmen-Festivals ist seine über die Jahre gewachsene Verankerung im Dreiland. Mit den Spielorten in Lörrach und Riehen hat sich die einmonatige Konzertreihe als grenzüberschreitender Player etabliert. Die Expansion auf den Arlesheimer Domplatz, wo seit 2016 an jeweils zwei Abenden – mit Ausnahme der Pandemie-Jahre – erstaunlich namhafte Acts verpflichtet werden können, gehört zu den grossen Schach­zügen des süddeutschen Festivals.

Umso überraschender und schwerwiegender ist die Absage der dies­jährigen Arlesheimer Auftritte. Die türkische Sängerin Gaye Su Akyol wird am 8. Juli vom schönen Open-Air-Gelände in den Lörracher Burghof verlegt, das Konzert der österreichischen Popband Bilderbuch vom 9. Juli ersatzlos gestrichen. Dabei macht nicht nur die Kurzfristigkeit, sondern auch die offizielle Begründung des Festivals stutzig: «nicht kalkulierbare Preissteigerungen in Produktion und Technik, zusammen mit den unabsehbaren Verkaufszahlen.» Das ist – mit Verlaub – reine Floskeldrescherei.

Es braucht entschlossenere Zeichen

Zumal die Produktionskosten trotz Corona nicht so kurzfristig steigen und Vorverkaufszahlen grundsätzlich immer unberechenbar sind. Natürlich ist ein weiterer Spielort stets ein empfindlicher Kostentreiber, doch eine der wichtigsten Währungen eines Veranstalters bleibt das Vertrauen seiner Ticketkäuferinnen und Ticketkäufer. Gerade jetzt nach zwei Jahren, in denen sich bei Musikfans die Tickets verschobener Shows angesammelt haben. Gerade jetzt, wo das Publikum zaghaft wieder Vertrauen fasst, braucht es entschlossenere Zeichen.

Eine so kurzfristige Absage jedoch führt zu einem Imageschaden für das Festival. Dieser hätte in die Kosten-/Nutzen-Rechnung der Arlesheimer Konzerte miteinfliessen müssen. Das «Stimmen» hat hier sehr kurzfristig gedacht, denn die nun entstandene Verstimmung wird lange nachhallen.