Konzert Adrian Sieber auf dem Floss: Die Revolution kommt auf Samtpfoten Adrian Sieber eröffnete am Mittwoch die Floss-Saison mit einem kurzen aber stimmigen Konzert. Zurück ist damit auch die Frage nach der frühen Nachtruhe.

Adrian Sieber und seine Band durften auf die Minute genau eine Stunde spielen. Dann musste es auf der Floss-Bühne wieder still sein. Roland Schmid

Adrian Sieber ist ein Anhänger der gelebten Demokratie: Als am Mittwochabend kurz vor zehn Uhr auf der Floss-Bühne noch Zeit bleibt für ein letztes Lied, startet der Bandleader eine Abstimmung unter seinen vier Mitmusikern. Die Wahl fällt auf «If You Just Knew ...» – ein passender Schlusspunkt für den Auftakt der diesjährigen Floss-Saison. Schliesslich spielte Sieber das eingängige Lied vor bald 15 Jahren ebenda erstmals live.

Dennoch hätte man die restlichen der geplanten Songs gerne noch gehört und damit ein paar der Highlights der Show, die Sieber im Juni in der Basler Kaserne abgeliefert hatte. Etwa das melancholische «When We Were Friends». Doch wie so oft in den vergangenen 20 Jahren endete auch dieser Auftritt auf dem Floss mit dem Blick auf die Uhr und mit der ausgesprochenen oder laut mitgedachten Entschuldigung, dass man keine Zeit mehr habe. Die unverrückbare Nachtruhe gehört seit jeher zu dieser Basler Open-Air-Reihe und war einer der Streitpunkte, die Floss-Chef Tino Krattiger bis vors Bundesgericht getragen hat.

Nachtruhe neu ab 23 Uhr

Dass auch bei Sieber und den bis 27. August folgenden Floss-Konzerten so minutiös an der frühen Nachtruhe festgehalten wird, überrascht. Zumal die Basler Regierung per 1. Juli 2022 eine verkürzte Nachtruhe eingeführt hat. Mit Ausnahme von Sonn- und Feiertagen gilt damit eine um eine Stunde auf 23 Uhr verschobene Deadline.

Sieber macht neu keinen Hehl mehr aus seiner Liebe zum süffigen Pop. Roland Schmid

Doch durfte sich das zahlreich erschienene Publikum am Kleinbasler Rheinufer immerhin über die zuvor gebotenen 60 Minuten freuen, die geprägt waren von flauschigen Synthesizerklängen, gutmütigen Beats und der sympathischen Ausstrahlung Siebers. Man sieht dem Mann, der demnächst seinen 50. Geburtstag feiert, seine Freude an, dass er nach dem Ende der Lovebugs hemmungslos seiner Liebe zum süffigen Pop mit starken Eighties-Anleihen nachgehen darf.

Stücke wie das aufs Wesentliche filetierte «Tightrope (Oops-A-Daisy!)» oder der beissfreudige Ohrwurm «It’s Serious» wären im Repertoire der einst erfolgreichsten Britpopband des Landes in dieser Form nur schwer vorstellbar gewesen. Und auch wenn Sieber aus seiner Zeit als Gesicht, Stimme und Songschmied der Lovebugs keinen Hehl macht – immerhin das liebenswerte «Little Boy» hat er mitgenommen –, so ist das neue Projekt, das im Juni in der Basler Kaserne seinen Einstand feierte, ein erfrischender Befreiungsschlag.

Die Sitzplätze auf den Betonstufen am Kleinbasler Rheinufer waren auch bei diesem Auftritt begehrt und früh besetzt. Roland Schmid

Und so ist der Opener des Floss-Konzertes, «The Soft Revolution», wohl nicht zufällig gewählt. Wobei auf der schwimmenden Bühne die Revolution arg soft ausfällt. Auch wenn der Mix in sich stimmig ist, man alle Instrumente (mit Ausnahme der Harmoniestimme von Schlagzeuger Alon Ben) aus dem transparenten Klangbild heraushört, ist der Gesamtsound massiv zu leise. Das raubt den Songs, denen Sieber gerne auch etwas Stadion-Pomp mit auf den Weg gibt, den Druck. So verkommt die Musik zum Hintergrundgeplänkel für all jene, die sich keinen der Sitzplätze auf den Betonstufen sichern konnten.

Die Dezibelwerte entsprächen jenen des Vorjahres, widerspricht Tino Krattiger der Vermutung, das Konzert sei leiser abgemischt gewesen als jene der Vorjahre – der Eindruck täusche. Was die strikte Deadline um 22 Uhr angeht, zeigt sich der Floss-Chef jedoch gesprächsbereit. Auf die Frage, ob er und sein Team zukünftig eine Verlängerung auf 23 Uhr in Betracht zögen, sagt er knapp: «Ist eine Überlegung.» Ergänzt jedoch sogleich, dass diese frühestens für 2023 anstünden. Die Revolution kommt auf Samtpfoten, aber sie kommt.