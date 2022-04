Konzert Basler Gesangsverein führt Verdis schönste Oper auf Schon letztes Jahr wollte sich Facundo Agudin als neuer künstlerischer Leiter des Basler Gesangvereins mit dem Verdi-Requiem vorstellen. Am Karfreitag nun ist es endlich so weit.

Studierte einst an der Schola Cantorum in Basel: Chorleiter Facundo Agudin. zvg/Aline Fournier

Eine Oper? Natürlich ist es überspitzt, Verdis «Messa da Requiem» eine Oper zu nennen. Verdi hat den Text der katholischen Totenmesse sehr ernst genommen, ja hat ihm Dimensionen gegeben, die nicht viele andere Komponisten gefunden haben.

Aber Verdi hat ja seine Opern schliesslich auch ernst genommen und hat darin so viele wirklich intensive, vielfältige und tiefe Charaktere und Gefühle ausgedrückt, dass es im Grunde kaum verwundert, wenn er diese Mittel, die er jahrelang erprobt und verfeinert hat, auch in seinem Requiem verwendet, um möglichst die Herzen seiner Zuhörer zu rühren.

Nicht für die Kirche, sondern für den Konzertsaal hat Verdi sein Requiem komponiert. Ein Kirchenkomponist war er nie, dazu war seine Distanz zu dieser Institution zu gross. Dass er deswegen nicht religiös gewesen wäre, kann hingegen niemand behaupten, der sein Requiem gehört hat.

Requiem für den Dichter Alessandro Manzoni

Dennoch brauchte Verdi mehrere Anläufe, bis er sich wirklich ernsthaft an die Komposition seines Requiems machte. 1868 starb Gioacchino Rossini, den auch ein Meister wie Verdi aus der Ferne stets bewundert hatte. Zur Ehre dieses Fixsterns der italienischen Oper regte Verdi an, am Jahrestag von Rossinis Tod eine Totenmesse aufzuführen, deren Teile von den grössten Komponisten Italiens geschrieben werden sollten.

Diese «Messa per Rossini» kam auch zu Stande, Verdi komponierte dafür das «Libera me», den Abschluss des Requiems. Eine Aufführung jedoch wurde durch widrige Umstände verhindert. Aber der Gedanke an ein Requiem liess Verdi nicht los.

Als fünf Jahre später der Dichter Alessandro Manzoni starb, der Schöpfer der «promessi sposi» («Die Verlobten») und Identifikationsfigur des «Risorgimento», der italienischen Vereinigung, die auch Verdi sehr am Herzen lag, beschloss er, für ihn sein Requiem endlich zu schreiben.

Basler Gesangverein führte das Werk schon 1879 auf

Die Uraufführung fand 1874 statt. Bereits fünf Jahre später wagte der Basler Gesangverein die erste Aufführung des Requiems in Basel. Seither zählt es zu den grossen Oratorienvertonungen, die dieser traditionsreiche Basler Chor in regelmässigen Abständen auf das Programm setzt. Eine Aufführung wäre letztes Jahr schon geplant gewesen, den Amateurchören wehte der Coronawind aber bekanntlich besonders heftig ins Gesicht.

Seit 2019 konnte der Gesangverein keine grossen Konzerte mehr durchführen. Umso mehr freut man sich beim seit 1824 bestehenden Basler Traditionschor, nun am Karfreitag mit über 100 Sängern im Stadtcasino, und begleitet vom Sinfonieorchester Basel, wieder auftreten zu können.

Dieses Konzert markiert zugleich die Premiere des neuen Chorleiters Facundo Agudin beim Gesangverein. Der 50-jährige gebürtige Argentinier, der seit über 20 Jahren in Basel lebt und als Dirigent eine beachtliche internationale Karriere gemacht hat, wurde im November 2020 vom Gesangverein zum neuen künstlerischen Leiter und Nachfolger von Adrian Stern gewählt.

Chorleiter Agudin studierte einst in Basel

Agudin ist ein überaus vielseitiger Musiker: Als Bariton sang er mit den Basler Madrigalisten und dem Schweizer Kammerchor zum Beispiel unter Claudio Abbado oder Simon Rattle, nach der Ausbildung in Argentinien studierte er auch mittelalterliche Musik in Bologna und historische Aufführungspraxis an der Schola Cantorum Basiliensis.

Mit seinem Orchester Musique des Lumières hat er einige bemerkenswerte CD-Einspielungen von Bach bis Tango vorgelegt, zuletzt die Kammeroper «Der Kaiser von Atlantis» von Viktor Ullmann. Am Theater Biel-Solothurn hatte er vor kurzem mit der Produktion «Les Liaisons dangereuses» Premiere, die Laclos’ berühmten Briefroman mit einem Opern-Pasticcio aus Arien von Vivaldi erzählt.

Einen besonderen Akzent kann der Gesangverein in diesem Konzert auch mit der Verpflichtung von Ramón Vargas setzen. Der mexikanische Tenor, der in Wien lebt, ist an fast allen grossen Opernhäusern und Festivals schon aufgetreten und hat dabei die wichtigsten Tenorrollen des italienischen Repertoires gesungen.