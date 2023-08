Konzert Der Hüter der Geheimnisse: Baba Sissoko bringt herben Wüstenblues auf das Basler Floss Er zeigt, was der Blues alles kann und darf: Mit Laute, sprechender Trommel und seiner sechsköpfigen Band lotet der malische Musiker Baba Sissoko die Genregrenzen aus.

Ein Fest der Improvisation: «Baba Sissoko and Mediterranean Blues» auf dem Floss. Bild: Kathrin Signer

Baba Sissoko? Wer eigentlich der Musiker ist, der an diesem Abend das Floss bespielen wird, sind sich viele Besuchende kurz vor Konzertbeginn nicht ganz sicher. «Irgendwas mit Blues», vermutet eine Zuschauerin. Das stimmt. Und nicht nur irgendwas.

Denn der Blues ist bei Baba Sissoko und seiner Band «Mediterranean Blues» eigentlich mehr ein Katalysator. Ein Impulsgeber für jede denkbare musikalische Reaktion. Immer wieder kehrt man dorthin zurück, um sogleich ein neues Experiment einzuleiten. Und von diesen gibt es einige am Samstagabend auf dem Basler Floss.

Dabei hätte man befürchten können, den Baslerinnen und Baslern geht bisweilen der Schnauf aus: Denn der Kulturkessel kocht an diesem Wochenende bei 33 Grad im Schatten. Nachdem am Freitag in den Grossbasler Innenhöfen alle erdenklichen Spielarten des Jazz durchdekliniert wurden, hängt am Tag darauf noch der Schweiss der «Beat on the Street»-Parade über dem Rheinufer, als man sich schon wieder auf den Steinstufen vor der schwimmenden Bühne zusammendrängt.

Der Blues als musikalischer Katalysator

Die ersten Minuten des Konzerts sind eher ein Spiel: Improvisierend nähern sich die Instrumente der sechs Musiker an, als lernten sie sich gerade erst kennen. Eine jammernde Mundharmonika duettiert mit Sissokos kerniger Ngoni; einer westafrikanischen Laute mit vier Saiten. Djembe, Schlagzeug und Bass finden sich zur stimmigen Rhythmus-Section.

Jeder Titel trägt den Blues im Nachnamen – ausgehend von dort werden Genregrenzen ausgelotet. Das kann etwa eine Folknummer mit Country-Beat werden, mitunter neigt man auch zu rockigeren Gangarten. Diese werden vom Lichtdesign akzentuiert, wenn es zeitweise flackert wie im Technotempel. Das macht zwar Spass, ist aber klangtechnisch heikel: Gerade die feineren Töne der Ngoni und Harmonika gehen bisweilen im Gesamtsound unter.

Quelle: Youtube

Gelegentlich wird der Jazz an Bord geholt, insbesondere in dialogischen Improvisationen zwischen Gesang und Mundharmonika. Beeindruckend, dieses Gesangsorgan: Die Stimme des 60-Jährigen könnte auch gute dreissig Jahre jünger sein. Singend interagiert er so im Call-and-Response-Prinzip mit dem Publikum am Rheinufer. Kein leichtes Unterfangen bei der allgemein schweizerischen Skepsis gegenüber spontanen Klangäusserungen – doch es klappt. Und wie! Das kommt so überraschend, dass sogar der vorbeischippernde Rhystärn geschlagene 15 Minuten hinter der Bühne treiben bleibt.

Ein Hüter der Geheimnisse

Auch Balladen enthält das Programm, doch eigentlich hat jeder Song das Potenzial, sich zur funkigen Upbeat-Nummer hochzuschwingen. Etwa, wenn Sissoko zur Tamani greift und die sprechende Trommel mit einem Krummstock bearbeitet. Auch dieses Instrument ist charakteristisch für die malische Kultur aus der Baba Sissoko stammt. Denn er ist ein sogenannter «Griot», ein Geschichtenerzähler, ein Hüter der Geheimnisse des traditionellen Kulturguts von Westafrika.

So gewandt sich die Band zwischen den Genres bewegt, kommen am Ende ebendiese beiden Instrumente zu kurz, in dessen Spiel niemand dem Virtuosen das Wasser reichen kann: die Ngoni und die Tama. Umsonst hofft man noch auf eine Zugabe. Nach 70 Minuten ist Schluss, Licht aus. Den Namen des Musikers allerdings dürfte man sich gemerkt haben. Sowie die ganze musikalische Palette des «was» im «irgendwas mit Blues».