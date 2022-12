Konzert Die Young Gods machen in der Basler Kaserne Musik nach Zahlen – und etwas Magie «In C» von Terry Riley gilt als Pionierwerk der Minimal Music. Die Genfer Young Gods, ihres Zeichens Pioniere des Industrial-Rocks, wagten sich an das modulare Stück heran. Mit mässigem Erfolg.

Franz Treichler (Mitte) mit seinen Young Gods. zvg

Der Donnerstagabend im Rossstall der Kaserne Basel gestaltet sich dreiteilig, wie Franz Treichler kurz nach 21 Uhr mit charmantem französischem Akzent erläutert: «Es gibt zwei Hälften, die zweite ist dann nochmal zweigeteilt.» Der 61-jährige Kopf der Genfer Industrial-Rock-Pioniere weiss also auch: Das einleitende Stück, das der Veranstaltung den Namen gibt, funktioniert nicht ohne Einführung und kann nicht für sich selber stehen.

Und wahrlich gleicht «In C» aus der Feder Terry Rileys zumindest auf dem Papier mehr einer Anleitung für ein verkopftes Brettspiel denn einer musikalischen Komposition: Nur zwei Seiten Notentext hat der US-Amerikaner im Minimal-Music-Boom der Sechzigerjahre niedergeschrieben – und noch einmal so viel Platz für die Anleitungen verwendet: «In C» ist eine offen gehaltene modulare Komposition aus 53 Melodiefragmenten. Es gibt Regeln, aber noch mehr Freiheiten.

Die Zuhörenden nicht abhängen

Letzteren ist zu verdanken, dass das musikalische Experiment am Donnerstag nicht gänzlich scheitert. Die Young Gods sind zu selbstbewusst, zu erprobt in der Gruppenimprovisation, zu heimisch auch im fremdesten Umfeld, als dass sie der Komposition sklavisch folgen würden. Rileys vordringlichste Anleitung, wonach sich die Musiker in ihrem eigenen Tempo durch die 53 Module spielen dürfen, der schnellste und der langsamste jedoch nicht mehr als acht Einheiten auseinanderliegen dürfen, ist vom Zuschauerraum kaum überprüfbar.

Gut möglich also, dass sich die drei Young Gods, die mit ihrem Arsenal an Samplern den von Riley als Optimum skizzierten Klangkörper mit 35 Musizierenden imitieren, ab und an gegenseitig überrunden. Viel wichtiger ist dabei, dass sie in der gut einstündigen Darbietung von «In C» die zahlreich erschienenen Zuhörenden nicht abhängen.

Der Befreiungsschlag bleibt aus

Das gelingt ihnen vorrangig mit grossartigem Sounddesign: Die Synthis wabern und flirren, die elektronisch simulierte Marimba perlt, ein mystischer Gong wird von einem bewusst unnatürlichen Nachhall umgarnt.

Und, es gehört zum Markenzeichen der Young Gods, die Bässe sind metallisch, sehr tief und sehr laut. Treichler (an Gitarre, Gerätschaften und kurzzeitig auch singend) sowie Cesare Pizzi (an allerhand Computern) schichten die Module Rileys zu imposanten Türmen empor, in deren Gemäuern sich Schlagzeuger Bernard Trontin sichtlich heimisch fühlt.

Leider bleiben die drei Musiker dabei einem gemeinsamen Tempo verhaftet, was keine Vorgabe des Komponisten wäre und das Ganze arg statisch wirken lässt. Zum grossen Befreiungsschlag kommt es nicht, die Dynamik bleibt eingemittet, nur einmal geht es filigran zu (durchdrungen von Szenenapplaus und ermutigenden Zurufen aus dem Zuschauerraum), nur ganz gegen Ende gerät «In C» wuchtig.

Psychedelik und Klassiker ab dem Meisterwerk

Wie viel Kraft in den Young Gods stecken würde, das zeigen die drei Musiker schliesslich im zweiten Teil des Abends, den sie mit einer Handvoll unveröffentlichter Eigenkompositionen – zuweilen noch etwas wacklig, aber in ihrer psychedelischen Wirkung durchaus vielversprechend – einleiten und dann mit voller Kraft beschliessen: «Gasoline Man» oder «Skinflowers», die Klassiker ab dem Meisterwerk «TV Sky», das sein 30-jähriges Jubiläum feiert, mögen nicht ganz so durchdacht sein wie «In C». Doch ihre Wirkung ist im Gegensatz dazu noch so magisch wie am ersten Tag.