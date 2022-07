Konzert Er brachte die Fans zum Toben: Passenger sang in Lörrach gegen den Regen an Der britische Sänger machte am «Stimmen»-Festival in Lörrach viele glücklich - und bewies, dass er mehr ist als ein One-Hit-Wonder.

Genoss den Auftritt in Lörrach sichtlich: Passenger. Juri Junkov

Passenger hat einen grossen Bart und eine grosse Stimme. Und einen Welthit: 3.2 Milliarden Mal wurde das Musikvideo zum Song «Let Her Go» (2012) auf Youtube aufgerufen. Direkt zu Beginn seines Auftritts auf dem Lörracher Marktplatz, als einer der Headliner des Stimmen-Festivals, informiert Mike Rosenberg, wie Passenger bürgerlich heisst: «Ich habe tatsächlich nur diesen einen Riesenhit. Ich spiele den jetzt also fünfzehn Mal, wenn das für alle in Ordnung ist?»

Lacher aus dem Publikum. Am Ende des Abends wird der Singer-Songwriter Rosenberg «Let Her Go» dann doch nur einmal gespielt haben.

Shorts und Poncho

Kurz vor dem Passenger-Konzert knallen Hagelkörner auf die Sonnenstoren der Lörracher Strassencafés, der Wind kippt Pflanzentöpfe. Als der erste Support-Act Stu Larsen den Abend eröffnet, ist der Hagel zwar vorüber, dafür fällt Regen. Das Publikum trägt Shorts und Poncho, Sommerkleid und Regenjacke. Regelmässig leuchten Niederschlagsradare auf Handybildschirmen. Die ohne Schlechtwetterkleidung stehen eng auf den trockenen Flecken des Marktplatzes, unter den Gasthofarkaden oder der Kastanie.

Als zweiter Support tritt der Ire John Blek auf, dessen Stimme gepflegt schnarrt. Blek spielt Irish Folk und erklärt trocken, es tue ihm leid, er habe versehentlich neben der Musik auch das Wetter aus Irland mitgebracht. Noch während Bleks Auftritt bricht plötzlich die Sonne durch, einige sehen sich nach Regenbögen um. Bald hört der Regen auf, setzt aber pünktlich wieder ein, als Rosenberg die Bühne betritt.

Ein Danke nach jedem Song

Vor dem Überraschungserfolg «Let Her Go» ist der Brite Rosenberg jahrelang als Strassenmusiker durch England und Australien gezogen. Auch nach dem Hit sind Freude und Publikumsnähe geblieben. Am «Stimmen» steht er – wie vor ihm Larsen und Blek – bis auf die umgeschnallte Gitarre allein auf der Bühne und bedankt sich zuverlässig nach jedem Song auf Deutsch: «Dankeschön Stimmen, thank you so much». Aufgesetzt wirkt das nie.

Rosenbergs Freude ist glaubhaft und steckt das Lörracher Publikum an, das je länger desto inbrünstiger mitsingt. Als das Konzert eigentlich zu Ende ist und Rosenberg von der Bühne, grölen die Konzert-Besucherinnen und -Besucher die Refrainmelodie des zuletzt gespielten Songs «Scare Away the Dark» so lange weiter, bis Rosenberg grinsend zurück auf die Bühne hüpft. Er schüttelt seinen Bart, klopft sich auf die Brust, in der das so oft von ihm besungene Herz sitzt, und spielt Zugaben.

Das Dessert zum Regen

Und das wahre Dessert? «Den nächsten Song wollte ich eigentlich erst später spielen», sagt Rosenberg nach zwei Dritteln des Konzerts, als der Regen nicht länger nur tropft, sondern klatscht. «Aber ich glaube, ihr braucht den jetzt schon».

Natürlich kommt «Let Her Go» – der ganze Marktplatz kennt den Text und singt gegen den Regen, singt Rosenberg an. «Wow», sagt der danach. «Ich mache echt viel Witze über den Song und habe ihn wohl zigtausend Mal gespielt. Aber das hat sich grad einzigartig angefühlt.» Man glaubt es.