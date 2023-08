Konzert in Basel Manuel Gagneux ist auch als Alleinunterhalter teuflisch gut Das musikalische Multitalent spielte ohne Zeal & Ardor gross auf im Hof des Kunstmuseums Basel.

Macht gute Laune: Manuel Gagneux bei seinem Soloauftritt als Birdmask. Bild: zvg

Und singen kann er, wie ein Engel! Ein gefallener zwar, aber der Sturz durch die Stratosphäre macht diese Stimme aus, die in allen Höhenlagen menschlicher Empfindungen zu Hause ist. «Set me on fire» – setz mich in Brand, donnert Manuel Gagneux im letzten Drittel seines Auftritts im gutbesuchten Innenhof des Kunstmuseums Basel, seine rechte Hand an die Brust gepresst, als müsste sie zerspringen. Ein, zwei Herzschläge lang vergisst man das Atmen.

Begleitet wird der Gesang von den vorprogrammierten Tonspuren eines Laptops, und man muss sich nicht ausmalen, wie mächtig der Musiker mit einer Live-Band aufspielen würde, denn die gibt es: Manuel Gagneux ist Frontmann und Mastermind der Basler Black-Metal-Band Zeal & Ardor, die für gewöhnlich in sechsköpfiger Besetzung durch die Welt tourt. An diesem Mittwochabend tritt Gagneux aber als Solokünstler auf: Unter dem Namen Birdmask veröffentlichte er schon Musik, bevor ihn der internationale Erfolg fand.

«Willkommen in meiner Privatsammlung», sagt Gagneux zu Konzertbeginn mit ausladender Geste Richtung Museum. Er habe ein paar Lieder mitgebracht, die sich sehr wohl auf Instrumenten spielen lassen würden. «Machi aber nit: I han e Druggi», grinst er, zeigt auf seinen Laptop, zieht an seinem Apérol Spritz und legt los. Poppig perlen die Synthesizer, zu denen Gagneux zunächst noch mit verhaltener Stimme und auf Englisch gute Genesung wünscht. Das transparente Partyzelt über seinem Kopf verstärkt den Eindruck von Alleinunterhaltung.

Alles geht bei Birdmask

Zweites Lied, harter Schnitt. Der Elektropunk der frühen Achtzigerjahre ist zurück, ein verpixelter Bass scherbelt in den Boxen. Gagneux zählt mit monotoner Stimme synthetische Werkstoffe auf, kurz «plastic», dazwischen ein verschmitztes «plastique». Gefühlte zwei Minuten rumort der Song, da sagt der Musiker schon das nächste Lied über eine «Nervensäge aus Zürich» an: «Ich tuä recycle, ich trännä Karton, ich chaufä Bio, chunsch au is Yoga?», mimt er das gutmenschelnde Hipstertum von Downtown Switzerland. Das Publikum, das sich trotz Dialektgraben mitgemeint fühlen darf, bewegt sich begeistert zum subversiven Gassenhauer.

Ungewohnt: ein Partyzelt im Hof des Kunstmuseums Basel. Bild: zvg

Spätestens jetzt ist klar: Manuel Gagneux macht als Birdmask, was er will, und das fabelhaft gekonnt: melodischen Synthesizer-Pop, minimale Electronica, sogar währschaften Rock ’n’ Roll. «Der nächste Song hat schreckliche Beats, er ist aus einer Zeit, als alle Trap gehört haben», sagt der Musiker ohne Rücksicht auf Verluste. «Deal with it!» Dramaturgie, saubere Übergänge? Überbewertet! Lässt sich eine Audiodatei nicht öffnen, laufen zur Überbrückung schon einmal ein paar Takte Backstreet Boys.

«Sorry, kommt gleich», entschuldigt sich der Musiker, während das Publikum neugierig, aber geduldig auf weitere Fundstücke aus dem schier unerschöpflichen Archiv wartet. Die Stimmung ist prima, und Gagneux’ Stimme gewinnt mit «Halcyon» und «Wasted Days» laufend an Ausdrucksstärke und Volumen. Und dann eben: «Set me on fire». Ein Chor ab Konserve wie ein Feuermelder und ein beseelter Gesang, der den Hof füllt: «Schau nicht in die Flammen, solange ich brenne, halte ich uns warm.» Fazit nach einer viel zu kurzen Stunde: Zeal & Ardor gehören der Welt, Birdmask behalten wir gerne in Basel.