Konzert Mental verreisen mit Grammy-Gewinnerin Arooj Aftab im Bug eines gestrandeten Schiffes Die Sängerin und Komponistin Arooj Aftab aus Pakistan gastiert am Dienstag auf dem Basler Kulturschiff Gannet.

Arooj Aftab vermischt in ihrer Kunst Minimal Music mit Jazz und Neo-Sufi. Blythe Thomas

«Wir hatten vor eineinhalb Jahren noch Pinsel und Schweissgerät in der Hand, als mein heutiger Bookingkollege Dominic den Vorschlag vorbrachte, die Sängerin und Komponistin Arooj Aftab einzuladen», erzählt Roy Bula, Programmverantwortlicher des Gannet. Zuerst musste das Schiff jedoch noch fertig zum «Kulturzentrum für Musik, Theater und alles dazwischen» umgebaut werden, bevor dieses im September 2021 eröffnet werden konnte. Beim Umbau wurde insbesondere grossen Wert auf eine gute Akustik gelegt, so Bula.

Im April 2022 hat die seit 2005 in den USA lebende Arooj Aftab mit ihrem Musikstück «Mohabbat» den Grammy Award für die beste Darbietung in der neuen Kategorie «Best Global Music Performance» eingeheimst. Nominiert war sie auch als beste neue Künstlerin.

Einziges Konzert in der Schweiz

Dass es dem Gannet-Team zusammen mit der Musikagentur TAKK tatsächlich gelungen ist, die frisch Prämierte für einen Auftritt zu engagieren, kommt einem ziemlichen Coup gleich. Vergangenes Wochenende war Aftab noch im holländischen Groningen zu Besuch, nach Basel geht es für sie dann weiter nach Berlin und ans Pitchfork-Festival in Paris. Auf ihrer Europatournee legt sie nur diesen einen Halt in der Schweiz ein. «Dementsprechend gross ist die Freude», sagt Bula.

Speziell dann, wenn man jemanden im Gannet zu Besuch hat, dessen künstlerischen Werdegang man bereits seit einiger Zeit aufmerksam verfolge. «Beim Hören von Aftabs Musik kann ich – als jemand, der es liebt, unterschiedliche Kulturen zu besuchen – mental verreisen, und zwar sowohl mit Kopf als auch mit dem Herzen. Ihre Musik ermöglicht dies.»

Minimal Music und Frauenrechte

Die in Pakistan geborene Aftab hat am Berklee College of Music in Boston Musikproduktion und -technik sowie Jazzkomposition studiert. Geprägt ist ihr Sound vor allem von Minimal Music, Jazz und Neo-Sufi, einer islamischen Musikform. «Es gelingt Aftab, alte orientalische Musikkultur in eine moderne Form zu bringen, ohne deren Stil zu verraten. Kommt hinzu, dass ihre Message stets gehaltvoll ist», betont Bula.

Zudem hält er grosse Stücke auf die selbstbewusste Persönlichkeit der Musikerin, die für ihre Rechte als Frau einsteht. Die 37-Jährige verfügt aber noch über weitere Talente: 2020 war sie etwa am in den USA ausgezeichneten Kurzfilm «Bittu» beteiligt, für welchen sie die Filmmusik komponiert hat. Ihr Album «Vulture Prince» (2021), woraus das viel beachtete Stück «Mohabbat» stammt, ist nach «Bird Under Water» (2014) und «Siren Islands» ihr insgesamt drittes.

Am Dienstag ist es dann so weit und die Grammy-Preisträgerin tritt im Schiffsbauch auf. Das Gannet mausert sich zu einem Auftrittsort für namhafte Musikerinnen und Musiker. Bula: «Ein weiteres Highlight steht uns bereits am Donnerstag, 17. November, bevor: der Auftritt von Eddie Chancon und John Carroll Kirby.» Der US-Amerikaner Chancon gelangte mit Charles Pettigrew mit «Would I Lie To You» in den 1990er-Jahren zu Weltruhm. Nach langer Pause hat er nun seine Leidenschaft für Musik wiedergefunden und seinen Stil neu ausgerichtet.