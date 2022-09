Konzert Mit bemerkenswerter Präzision: Das Sinfonieorchester Basel startet mit Goethes «Faust» in die Saison Das Sinfonieorchester Basel eröffnete die Konzertsaison am Mittwochabend mit der monumentalen «Faust»-Sinfonie von Franz Liszt. Als zarter Kontrapunkt zwitscherte Pekka Kuusisto als englische Lerche durch das Programm.

Dirigent Ivor Bolton (rechts) führte durch den Abend. Bild: Benno Hunziker

«Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan», heisst der letzte Satz in Goethes «Faust II». Franz Liszt war ein notorischer Frauenheld in jungen Jahren und sah das genauso: Am Ende seiner «Faust»-Sinfonie ist der Triumph total. Dabei tut er alles andere, als das Drama nachzuerzählen.

Die drei Sätze sind eigentliche Charakterbilder. Am meisten Raum erhält Faust selber, sein erstes Motiv aus vier aufeinanderfolgenden übermässigen Dreiklängen illustriert seinen rastlos suchenden Geist. Gretchens Musik dagegen ist die pure Unschuld und sie vermengt sich mit Fausts lichten Seiten zu einem grandiosen Liebesduett. Und Mephisto, der Geist, der stets verneint, der hat überhaupt keine Musik.

Das einzige, was er kann, ist Fausts Melodien zu klauen und sie ins Groteske und Hässliche zu verzerren. Nur bei Gretchens Unschuld versagen all seine teuflischen Kniffe, womit ein Männerchor den «Chorus Mysticus» anstimmen und der Solotenor in zarter Schönheit eben das «Ewig-Weibliche» beschwören darf.

Basler Chefdirigent bleibt in Bewegung

Er zauberte dafür denn auch die zartschmelzendsten Töne in den Stadtcasino-Saal, der türkische Tenor Ilker Arcayürek. Die Basler Madrigalisten stellten die Homogenität ihres Chorklangs zur Verfügung, nur gegen den triumphierenden Jubel von Orgel und Orchester wären sie auch in doppelter Zahl untergegangen.

Was nicht heisst, dass der Basler Chefdirigent Ivor Bolton in seiner siebenten Saison zum brachialen Schaumschläger geworden wäre, im Gegenteil: Seine dynamische Palette blieb immer detailliert und beweglich, überaus gestisch und rhetorisch lebendig leitete er durch diese ereignisreiche Partitur, und das motivierte Orchester folgte ihm darin mit bemerkenswert hoher Präzision, gerade in den vielen schwierigen Streicherpassagen.

Packende Mischung aus Aufschrei und Zuversicht

Begonnen hatte das Konzert ganz anders, mit einer harmonisch hochinteressanten Psalmvertonung der ganz jung verstorbenen Lili Boulanger. Eine packende Mischung aus Aufschrei, Zuversicht und Heilsgewissheit. Völlig andere Töne schlug Pekka Kuusisto an. Der finnische Geiger ist diese Saison Gastkünstler des Orchesters und wird auch noch mit dem Tschaikowsky-Konzert zu hören sein.

Zur Eröffnung brachte er «The Lark Ascending» von Ralph Vaughan Williams mit. Es gibt Solisten, die diese Lerche mit unermüdlich jubelnden Trillerketten ausstaffieren. Nicht so Kuusisto: Mit zerbrechlichen Tönen und nur ein bisschen Bogen-Vibrato liess er seinen Vogel aufsteigen, fast so, als hätte er keine Lust, im britischen Nebel überhaupt zu singen.

Zwischen Melancholie und betrunkener Drehleier

Und noch einen weiteren Vorgeschmack auf die kommende Saison bot das Eröffnungskonzert: Vom Composer in Residence Anders Hillborg erklang eine erste Kostprobe. Zwar nur die Bearbeitung eines Bach-Chorals, man wird vom schwedischen Komponisten aber auch noch ein Bratschen- und ein Cellokonzert hören.

Und Kuusisto bedankte sich mit einer Zugabe: Eine finnische Melodie im melancholisch angehauchten Kaurismäki-Stil, die mal ein bisschen nach fiedelnder Tanzgeige, dann wieder nach betrunkener Drehleier klang.