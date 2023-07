Konzert Steve Hackett liefert in Pratteln einen ergreifenden Weltuntergang im 9/8-Takt Der britische Gitarrist Steve Hackett krümmte an den «Summer Nights» beim Pratteler Z7 die Zeitachsen. Mit eigenen Songs und Genesis-Klassikern.

Grosse Bühne, grosses Kino: Steve Hackett mit seinen fünf Begleitmusikern in Pratteln. Bild: Stefan Strittmatter

Aus der Zeit gefallen. Das ist Steve Hackett in jeder Hinsicht. Seine unmodische schwarze Föhnfrisur, die einem pelzbespannten Ritterhelm gleicht, trägt der nun 73-Jährige seit Jahrzehnten – als hätten die frühen Siebzigerjahre nie geendet. Sein Gitarrespiel dagegen ist aus der Zeit gefallen, weil es seit je undatierbar ist. Schon in seinen sieben Jahren (1971–77) als Mitglied der britischen Genesis entlockte er den sechs Saiten Klänge, die man bis dato nie von einer Gitarre gehört hatte. Und die man oft dem Keyboarder Tony Banks zuschrieb.

Auch am Montagabend präsentiert sich Hackett als Meister der Stromgitarre und als Pionier in Sachen Technik. Mittlerweile klingen seine Noten schier endlos, wenn er will, oder erklimmen Oktaven, die das Griffbrett eigentlich nicht hergibt. Im Rahmen der vom Z7 durchgeführten «Summer Nights» in Pratteln verwandelt Hackett mit seinen fünf Begleitmusikern einen Unort zwischen Industriehalle und unkrautbewachsener Böschung in eine Wallfahrtsstätte für den progressiven Rock in seiner epischsten Form.

Nad Sylvan (im Scheinwerferlicht) leiht seine Stimme den Songs von Hackett und Genesis. Bild: sts

Die erste Hälfte des Konzertes nutzt Hackett für einen Streifzug durch sein Soloschaffen: Das instrumentelle «Spectral Mornings» von 1979 lässt er auf das von Nad Sylvan gesungene «The Devil’s Cathedral», gerade mal zwei Jahre jung, folgen. Im Kontrast zu dieser düstereren und harmonisch sperrigen Komposition verzeiht man der Power-Ballade ihre gefährliche Nähe zum esoterischen Kitsch. Sehr packend geraten das gegen Schluss hin stetig grösser und dichter werdende «Every Day» und die genüsslich zelebrierte End(los)schlaufe von «Shadow of the Hierophant».

Dynamik, Dramaturgie und 50 Jahre «Foxtrot»

Hackett ist ein Virtuose auf seinem Instrument, aber alles andere als ein technischer Blender. Entsprechend wird er in den Bestenlisten als Gitarrist oft zu tief eingestuft. Seine grösste ­Fähigkeit als Musiker ist die stoische Repetition, das Spiel mit Dynamik und Dramaturgie. Und diese kommt im zweiten Teil des Konzertes, der dem Genesis-­Album «Foxtrot» in seiner Gesamtheit gewidmet ist, besonders zum Tragen.

Insbesondere den kraft­vollen Songs – «Watcher of the Skies» und «Get ’em Out by Friday» – hört man nicht an, dass sie ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel haben. Stücke wie das feingliedrige «Time Table» oder die Etüde «Horizons» dagegen sind zumindest im Live-Setting eher der Kit in der Gesamtdramaturgie.

Der Halbstünder als Höhepunkt

Diese gipfelt in «Supper’s Ready», das mit 23 Minuten Spielzeit die zweite Seite des Albums in Beschlag nimmt. Mit grossem Vertrauen in die Fähigkeiten seiner Band und die Aufmerksamkeitsspanne seines Publikums dehnt Hackett das Epos auf 30 Minuten aus. Und widersetzt sich damit allen Trends: Plattformen wie Tiktok wollen Musik in Sekundenlänge und möglichst keine Wartezeiten bis zum Refrain, doch Hackett verbiegt die Zeitachsen und spielt einen Halbstünder.

Wer sich darauf einlässt, wird üppig belohnt. «Supper’s Ready» ist keine leichte Kost, doch spätestens wenn die Band mit dem dramatischen «Apocalypse in 9/8» den Höhepunkt des Liedes vorbereitet, kann man sich seinem Sog nicht mehr entziehen. Genauso muss ein Weltuntergang klingen. Ergreifend! Dann erübrigt sich auch die Frage, ob das nun noch zeitgemäss ist oder nicht.