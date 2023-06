Konzert Tödlicher Charme, null Blender: Jack Broadbent bringt sein hochgelobtes Album ins Basler Atlantis Er war schon im Frühling und Herbst auf Europatournee, nun stellt Jack Broadbent sein neues Album «Ride» auch in Basel vor.

Jack Broadbent singt den Blues aus den britischen Midlands. Bild: zvg

Der erste Gedanke war also gar nicht so abwegig: Der Mann hätte problemlos im Sommer 1969 bei Canned Heat einsteigen können, um Henry Vestine an der Gitarre zu ersetzen. Der Look auf der Website des 34-jährigen britischen Blues-Rock-Reisenden passt einfach zu gut in die Flower-Power-Ära, als die USA und Europa ob all der Bärte, langen Haare und Sonnenbrillen wohl ein paar tausend Tonnen mehr zu tragen hatten.

Doch wir schreiben Frühsommer 2023, und Jack Broadbents neues Album «Ride» steht zur Live-Premiere im Atlantis Basel auf dem Tourplan. Ausserdem sind seine Haare nun kürzer. Broadbent ist also kein spätgeborener Hippie-Romantiker, sondern eines jener seltenen, dunkel und wild schimmernden Unikate zwischen Rocker, Gentleman, lonesome Traveller, Blues-Maniac und Rennfahrer – das Musikvideo zum Song «Ride» erinnert etwas an den berühmten Ride von Jim Morrison im mythenumrankten Shelby 500 Mustang von 1969. Tödlicher Charme, der Mann. Und null Blender.

«Ride» also, grosser Song. Rhythmus und Beat sind mitreissend und knackig wie das Geräusch, das von dicken Rädern überfahrene Klapperschlangen auf einem staubigen Arizona Highway wohl von sich geben würden. Der Drive ist leicht und solid zugleich gebaut, kein Wunder: Broadbent begann sein Musikerleben am Schlagzeug in der Band seines Vaters Micky. Später griff er zur Gitarre, um richtige Songs zu schreiben. Aber nicht in Arizona, nein, Broadbents Heimat ist das grüne, ländliche Lincolnshire in den britischen Midlands.

Unverfälscht frisch und roh

Das Slide-Gitarrenspiel, bekannt von seiner Solo-Coverversion von «On The Road Again», entwickelte er als junger Blues-Jünger in seiner Zeit als Strassenmusiker. Das Songwriting, die Songs – der 34-Jährige ist nie nur auf der Suche nach einfachen, schnellen effekthaschenden Knallern, doch gräbt er auch nicht zu verbissen im Sumpf des Blues & Folk-Homeland. Als Inspiration nennt er John Lee Hooker, Robert Johnson, Little Feat, Fleetwood Macs Peter Green, Canned Heat.

Sein sechstes Album «Ride» ist vor einem Jahr erschienen. Gerade mal acht Songs, die unverfälscht frisch und roh vom Blues in den Rock ’n’ Roll hochschalten – mindestens zweimal mit Hit-Potenzial: «Ride» und «I Love Your Rock ’n’ Roll», wo das Drum so spartanisch wie effektiv den Boogie hämmert.

Am anderen Ende: das Barroom-Klagelied «Hard Livin’», so bedrückend wie beeindruckend. Broadbent singt, und die Gitarre erzählt den Rest der Geschichte vom Ende einer Liebe, von leeren, müden Hallen der Einsamkeit. «Er spielt am Abgrund, und wenn er fällt, nun, dann sei es so», hat sein zeitweiliger Tour-Partner Bill Payne von Little Feat einmal gesagt, und: «Aber seine Songs werden nicht zerbrechen.»

Stimmt. Der Mann kann vieles, und vieles klingt leicht, obwohl es aus der Tiefe kommt. Wäre das Konzept nicht so verdammt 20. Jahrhundert, wir würden Jack Broadbent gern als den nächsten rockenden Singer-Songwriter-«Boss» ausrufen. Bis dahin darf man gespannt auf die Solo-Darbietung des hochgelobten Albums im Atlantis Basel sein.

Apropos Canned Heat: Broadbent coverte am Montreux Jazz Festival vor einigen Jahren den Evergreen der Hippie-Legende «On The Road Again», ein hell leuchtender Beweis, wie gross der Song und wie seelenverwandt der Brite ist. On the road, das ist er nun wieder. Mit neuen Songs aus der uralten Kiste des Blues.