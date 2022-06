Konzerte im Fluss Schwellheim, Stress und Seven – aber kaum Frauen am diesjährigen «Floss» Das «Floss» stellte am Donnerstag sein neues Programm vor. Auch dieses Jahr sind einige Bands aus der Region dabei. Was auffällt: Das Line-Up ist stark männerlastig.

Einer der bekanntesten Acts am diesjährigen «Floss»-Festival: Rapper Stress. zvg

Mitte August ist es wieder so weit: Während knapp zwei Wochen finden auf dem Rhein Konzerte statt. Am Donnerstag stellten die Festivalorganisatoren rund um Tino Krattiger das diesjährige Programm vor. Mit dabei sind schweizweit bekannte Musiker wie Stress oder Seven, aber auch erfolgreiche Künstler aus der Region wie Adrian Sieber oder Sam Himself.

Auffällig: Am Festival treten kaum Frauen auf. Von den 16 Konzerten werden 13 von Männern bestritten. Erst kürzlich sorgte das Moon & Stars-Festival in Locarno mit seinem rein männlichen Line-Up für Aufsehen - und für Kritik von Sängerin Sophie Hunger.