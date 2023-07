Konzertreihe Die Kulturtreppe lockt mit einem bunten Musikprogramm nach Riehen Ein Gefühl von Ferien daheim: Das soll die Kulturtreppe in Riehen im Publikum auslösen. Eine Reise in die unterschiedlichsten Genres bietet das Programm, das gespickt ist mit bekannten Basler Musikerinnen und Musikern, allemal.

Die namensgebende Treppe fungiert als Sitzplatz und Tribüne zugleich. Bilder: zvg/ Markus Frömml

Bereits zum sechsten Mal findet dieser Tage die Musikveranstaltung Kulturtreppe im Innenhof des Museums Kultur & Spiel (MUKS) in Riehen statt. «Bei der Programmierung stehen der Fokus auf regionalen Bands und ein breiter Stil- und Generationenmix im Vordergrund», erzählt Stefanie Klär, Mitarbeiterin Kulturbüro Riehen und Mitverantwortliche für das Programm der Kulturtreppe.

So tritt auch dieses Jahr eine bunte Mischung aus bekannten Basler Musikerinnen und Musikern sowie aufstrebenden Bands vor der namensgebenden Holztreppe auf. Und: «Auch die Ausgeglichenheit der Geschlechter ist ein Thema», sagt Klär.

Das Auftaktkonzert am Donnerstag steht im Zeichen des Jazz: Am sogenannten «Soirée d’été» singen Basler Grössen wie Bettina Schelker und Roli Frei sowie Jule, Richard Wipf (Frontmann der Band Phoam) und die Lörracherin Céline Huber. Sie haben sich in ihren eigenen Musikprojekten normalerweise vor allem der Pop-, Folk- oder Indiemusik verschrieben, stimmen in dieser Konstellation aber ein eigens für den Anlass zusammengestelltes Repertoire an Broadway- und Jazzklassikern an. Begleitet werden sie von der Soirée-Hausband.

Jule, Céline Huber, Bettina Schelker, Roli Frei und Richard Wipf (v.l) eröffnen die diesjährige Kulturtreppe. Bilder: zvg/ Markus Frömml

Ein Stück Amerika in Basel

Der zweite Abend ist den aufstrebenden Talenten gewidmet. Zum einen ist das Finn Today, der Ende Juni bereits am Pärkli-Jam aufgetreten ist. Mit seinen verträumten Synthsounds und eingängigen Melodien erinnert er an den amerikanischen Sänger Lauv. Der zweite Act des Abends ist Los Tros Flamingos, die sich in den vergangenen Jahren mit Strassenmusik-Touren durch Italien, Deutschland, Spanien und Frankreich die Sporen abverdient haben und mit Funk-Pop zum Tanzen animieren.

Markenzeichen Zylinder: Pink Pedrazzi bringt ein Stück Amerika nach Riehen. Bilder: zvg/ Markus Frömml

Am Samstag lockt ein Basler Urgestein das Publikum in den lauschigen Riehener Innenhof. Ausgestattet mit einem schwarzen Zylinder, seiner Gitarre, Mandoline und Ukulele verzaubert der Singer/Songwriter Pink Pedrazzi, der auch in Bands wie den Wondergirls, Zodiacs, The Voyageurs, Moondog Show oder der Twang Gang mitwirkte, Americana- und Folkfans.

Auch die zweite Band an diesem Abend, The Urban Country Club, holt sich ihre musikalische Inspiration in den USA. Das Quintett bewegt sich am liebsten in den Genres Country, Bluegrass und Folk.

Auch die kleinen Gäste werden geladen

Während sich die ersten drei Abende vor allem an die grossen Musikfans richten, kommen am Sonntagabend – das Konzert beginnt ausnahmsweise schon um 17.30 Uhr – die kleinen auf ihre Kosten. Anna Gosteli, die ehemalige Sängerin von The Bianca Story, und Martina Stutz, alias Sauterelle und Mirabelle, bringen mit Erzählungen vom «Schnuu» und seinen tierischen Freunden ein unterhaltsames musikalisches und visuelles Erlebnis auf die Bühne.

«Dr Schnuu und sini Tierli» nimmt die kleinen Gäste auf eine musikalische Erlebnisreise mit. Bilder: zvg/ Markus Frömml

Und wer am Sonntagnachmittag noch nichts vorhat, kann bereits vor dem Konzert das MUKS erkunden und eine Glace schlemmen. Denn: Die Kulturtreppe soll laut Stefanie Klär vor allem das Gefühl von Ferien daheim erzeugen.