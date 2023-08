Konzertreihe Wohlfühlpop, Reggae und epischer Elektro: Das ist das Programm der Baloise Session 2023 Die 38. Ausgabe der Konzertreihe in der Messe Basel findet vom 21. Oktober bis 9. November statt. Mit dabei ein bunter Reigen namhafter Popacts. Tickets sind ab nächstem Mittwoch erhältlich.

Die Fantastischen Vier treten an den ersten beiden Abenden auf. Bild: Uli Deck / DPA

Am Mittwochmittag haben die Macher der Baloise Session das Programm für die Ausgabe 2023 bekannt gegeben. Vom 21. Oktober bis 9. November treten an zehn Tagen folgende Bands und Künstlerinnen in der Messe Basel auf:

21. Oktober: Die Fantastischen Vier / Steff La Cheffe

22. Oktober: Die Fantastischen Vier / Troubas Kater

23. Oktober: Passenger / Freya Ridings

28. Oktober: Worakls Orchestra / Fritz Kalkbrenner

1. November: Jessie J / Dana

2. November: Norah Jones / Gogo Penguin

3. November: Ellie Goulding / Asaf Avidan

7. November; Eurythmics Songbook Featuring Dave Stewart / Joss Stone

8. November: UB40 / Gentleman

9. November: Noel Gallagher's High Flying Birds / Richard Hawley

Der Vorverkauf für die zehn Konzertabende startet am Mittwoch, 30. August um 8 Uhr auf der Seite der Baloise Session. (bz)