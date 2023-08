Konzertreihe Deutschrap-Legenden und Senkrechtstarterin: Das ist das Programm der Baloise Session 2023 Die Baloise Session wartet mit einem breiten Programm auf. Zu den bekanntesten Namen zählen Die Fantastischen Vier und Jessie J. Tickets sind ab nächstem Mittwoch erhältlich.

19 Bilder 19 Bilder Die Fantastischen Vier treten an den ersten beiden Abenden auf. Bild: Uli Deck / DPA

Sie habe sich in den vergangenen Monaten gefühlt wie ein «Trüffelhund in der Musiklandschaft». Das sagt Beatrice Stir­nimann am Mittwoch, während sie mit sichtlichem Genuss die zehn Abende der dies­jährigen Baloise Session vorstellt.

Im gut gefüllten Atlantis – also jenem Ort, an dem die grosse Konzertreihe mit Streaming-Shows die Pandemie-Durststrecke überbrückte – schwärmt die CEO der Baloise Session von den 20 Acts, die sie zu einem in ihren Augen stimmigen und vielseitigen Programm vereint hat.

Wie aufwenig diese Selektion war, das Auswählen, Werben, Wettbieten und Terminieren, das betont Stirnimann mehrfach. Gerade als unabhängige Veranstalterin habe man umgeben von börsennotierten Firmen keinen leichten Stand. Denn in der Liga, in der die Basler Reihe seit nunmehr 37 Jahren mitschwimmt, entscheidet nicht selten ein Gagen-Gebot darüber, wo ein Act auftritt.

Zugkräftige Namen mit entsprechendem Preisschild

So entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass die Verpflichtung von Jessie J (am 1. 11., mit Dana) nur dank dem Gönner­verein «Freunde der Baloise Session» zustande kam. Schliesslich kennt man die bri­tische Senkrechtstarterin für ihren Ohrwurm «Price Tag», in dessen Refrain sie wiederholt verkündet, dass es nicht ums Geld gehe, sondern nur darum, die Welt zum Tanzen zu bringen.

Ein zugkräftiger Name mit entsprechendem Preisschild sind auch Die Fantastischen Vier, die sich mit der Baloise Session das Gründungsjahr 1986 teilen. Wie schon bei Elton John oder Eric Clapton in früheren Jahren haben sich Stirnimann und ihr Team dafür entschieden, mit den Urvätern des Deutschrap zwei Abende zu bestreiten.

Und so liefern Die Fantas­tischen Vier am 21. und 22. Oktober einen doppelten Eröffnungsschlag der diesjährigen Reihe – einmal flankiert von der Berner Rapperin Steff La Cheffe und am zweiten Abend von den ebenfalls aus der Bundesstadt anreisenden Party-Garanten Troubas Kater.

Die typischen Kombinationen

Es ist eines der Markenzeichen der Baloise Session, dass jeweils zwei Acts zu einem Themenabend gebündelt auftreten. Von Vorbands oder Supports redet Stirnimann bewusst nie. Die weiteren Kombis der ­Baloise Session 2023 sind: Passenger und Freya Ridings, das Worakls Orchestra und Fritz Kalkbrenner, Norah Jones und Gogo Penguin, Ellie Goulding und Asaf Avidan, Dave Stewart und Joss Stone, UB40 und Gentleman sowie Noel Gallagher und Richard Hawley.

Dass sieben von 20 Acts eine weibliche Frontfrau haben, freut Stirnimann, auch wenn sie eine höhere Anzahl angestrebt hätte. Doch hätten sie erneut viele Absagen von Künstlerinnen bekommen, sagt sie.

Eine Quote hingegen fände sie in der Musik nicht zielführend, ebenso wenig wie in der Wirtschaft oder der Politik. In erster Linie müsse die Qualität stimmen, sagt sie. Und dass diese stimmt, davon zeigt sich Stirnimann überzeugt: «Ich denke, wir haben ein hochstehendes und stilistisch breites Programm zusammengestellt.»