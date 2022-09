Kulturausgaben Zwei Millionen mehr pro Jahr: Basler Regierung will Sinfonieorchester stärker fördern Das Sinfonieorchester Basel soll neu jährlich rund 9,7 Millionen Franken kantonale Fördergelder erhalten. Das beantragt die Basler Regierung dem Grossen Rat.

Soll künftig noch stärker gefördert werden: das Sinfonieorchester Basel. Roland Schmid

Die Basler Regierung will das Sinfonieorchester Basel stärker unterstützen. Wie die Regierung am Dienstag mitteilte, beantragt sie dem Basler Parlament, dem Orchester für den Zeitraum vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2027 Ausgaben in Höhe von 38'790'076 Franken (jährlich rund 9,7 Millionen Franken) zu bewilligen.

Das wären pro Jahr rund zwei Millionen mehr als bisher. 2021 wurde das Sinfonieorchester noch mit rund 7,6 Millionen Franken unterstützt. Zum Vergleich: Die Basel Sinfonietta, die bei den Fördergeldern im Musikbereich nach dem Sinfonieorchester am stärksten subventioniert wird, erhielt fürs Jahr 2021 insgesamt 730'000 Franken kantonale Fördergelder.

Zur Begründung schreibt die Regierung, das Sinfonieorchester habe sich «in den letzten Jahren sowohl künstlerisch wie auch organisatorisch auf bemerkenswertem Niveau entwickelt».