Kulturförderung Wechsel bei der Christoph Merian-Stiftung: Claudio Beccarelli wird Kulturchef Claudio Beccarelli wird Ende August die Leitung der Abteilung Kultur übernehmen. Der Kulturbetriebsökonom ersetzt Nathalie Unternährer.

Von der CMS gefördert: das Draisinenrennen auf dem Dreispitzareal. zvg/Christoph Merian-Stiftung

Claudio Beccarelli übernimmt die Leitung der Abteilung Kultur bei der Christoph Merian-Stiftung (CMS). Das teilt die Stiftung in einem Schreiben an die Medien mit. Beccarelli, geboren 1977, hat an der Universität Fribourg Wirtschaft- und Sozialwissenschaften studiert, später promoviert und mehrere Jahre im Stiftungsbereich und bei Novartis gearbeitet. Aktuell arbeitet er als Berater und Projektleiter für Non-Profit-Organisationen und ist für die Raussmüller Foundation for Art tätig.

Beccarelli, der in Basel wohnt, übernimmt die Leitung der Kulturabteilung Ende August 2023. Er tritt damit die Nachfolge von Nathalie Unternährer an, die sich nach neun Jahren bei der CMS dazu entschieden hat, in den Lehrberuf zu wechseln.