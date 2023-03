Kulturpolitik Basler Regierung will Partnerschaft mit GGG Kulturkick verstärken GGG Kulturkick soll künftig erste Anlaufstelle für die Förderung von Einzelprojekten in der Jugendkultur sein. Die Regierung will ihre Förderpartnerschaft entsprechend ausbauen.

Eine der Veranstaltungen, die von GGG Kulturkick gefördert wird: das «Kunstnest» für junge Kunst im Sommercasino Basel. Bild: zvg / Laurence Müller

Die Basler Regierung beantragt dem Grossen Rat, für die Förderung der Jugendkultur in den Jahren 2023 bis 2026 Ausgaben von rund 2,2 Millionen Franken zu bewilligen. Mit den Geldern möchte die Regierung die Förderpartnerschaft mit GGG Kulturkick verstärken und die Zuständigkeiten neu festlegen. Das Angebot der GGG Basel soll künftig erste Anlaufstelle für die Förderung von Einzelprojekten in der Jugendkultur sein.

Insgesamt werden die Mittel für das Jahr 2023 um 175’000 Franken erhöht und um jährlich 330’000 Franken für die Jahre 2024 bis 2026. Diese Anpassung geht vollumfänglich zulasten der ab 2024 vorgesehenen Mehrmittel zur Umsetzung der kantonalen Trinkgeld-Initiative. Die Vorlage wurde im November 2020 mit 58 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Sie fordert, dass 5 Prozent des Basler Kulturbudgets in Alternativkultur fliessen.

Swisslos-Gelder für «Im Fluss», «Imagine» und Co.

Der Regierungsrat hat am Dienstag weiter bekannt gegeben, welche Projekte er mit Geldern aus dem Swisslos-Fonds-Topf unterstützt. Der grösste Betrag fliesst zu «Im Fluss». Das Kulturfloss im Rhein erhält einen Beitrag von 120’000 Franken, ebenso eine Defizitgarantie von 10’000 Franken. Bei der diesjährigen Ausgabe, die im August stattfindet, sind 17 Konzerte am Kleinbasler Rheinufer vorgesehen.

Für die Durchführung von «Imagine 2023» bewilligte die Regierung 60’000 Franken. Das Musikfestival geht am 9. und 10. Juni auf dem Barfüsserplatz über die Bühne. Das Fassadenkunstprojekt «Artyou Walls», das bis September 2023 auf dem Dreispitzareal an zwei Mauern zu bestaunen sein wird, erhält 30’000 Franken. Insgesamt verteilt der Regierungsrat Swisslos-Gelder in der Höhe von 307’200 Franken.

Ebenfalls Gelder gesprochen hat an ihrer letzten Sitzung die Swisslos-Sportfonds-Kommission. Die diversen Projekte und Organisationen dürfen mit total 184’087 Franken an Unterstützung rechnen. Das Bikefestival im Reitsportzentrum Schänzli erhält 20’000 Franken, die Schweizer Leichtathletik-Mehrkampf-Meisterschaften 2023 auf der Schützenmatte 35’000 Franken und das Frauen-Playoffspiel für die Handball-WM 15’000 Franken. Die Schweizer Handballerinnen spielen am Ostersamstag, 8. April, in der St. Jakobshalle gegen das Nationalteam aus Tschechien.