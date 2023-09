Kulturstiftung Basel Theaterintendant Benedikt von Peter macht Käse: Wenn Wissenschaft und Kunst zusammen reifen Die Basler Kulturstiftung KBH.G verwischt mit «Experimental Ecology» die Grenzen zwischen Natur, Kunst und Technologie.

Die Kostüme für die Theaterperformance «Salm Ethos» sind aus Algen geschneidert. Bild: KBH.G

Ein Theaterintendant produziert in der Regel nur ungern Käse. Genau das aber tut Benedikt von Peter aktuell: Im Ausstellungsraum der Basler Kulturstiftung Basel H. Geiger (KBH.G) steht unter einer Glasglocke ein bräunlicher Käselaib und müffelt in seinem Namen vor sich hin. Dabei sind sich Laib und Leib ganz nah: Für den Reifungsprozess verantwortlich sind Mikroben und Bakterien, die der Theaterintendant per Hautabstrich beigesteuert hat.

Benedikt von Peter hat Mikroben zur Reifung des Rohmilchkäses beigesteuert. Bild: KBH.G

«Wir haben auch Alain Berset um eine Probe gebeten», erklärt Martina Huber, die zusammen mit dem Ausstellungsmacher Gianni Jetzer «Experimental Ecology» kuratiert hat: ein interdisziplinäres Forschungsprojekt an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft. «Aber nur wenige der Angefragten haben sich dazu bereit erklärt.» Das Animalische des Menschen ist schambehaftet, lässt sich aber nicht leugnen. «Drei Kilogramm unseres Körpers bestehen aus Mikroben», sagt Huber. «Wir sind Teil der Natur.»

Um diese Durchlässigkeit der Grenzen zwischen Mensch, Wissenschaft und Natur dreht sich die Ausstellung. Huber und Jetzer präsentieren fünf Projekte, die in interdisziplinären Zweierteams erarbeitet wurden. «Wir wollen ein Bewusstsein schaffen für ökologische und sozialpolitische Themen», erklärt Huber. «Und dabei spielt die Emotionalität der Kunst als vermittelndes Element eine wichtige Rolle.»

Waldseligkeit und Zuchtlachs

Die Ausstellung ist partizipativ angelegt, alle fünf Positionen regen zum Mitmachen an. Bei «The Political Life of Plants 2» setzt man sich in eine kleine Lichtung aus Rotbuchen, um ein Zwiegespräch über die Komplexität der Natur mitzuverfolgen. Und staunt, wie viel Waldseligkeit das bisschen Grün verströmt!

Waldbaden mit «The Political Life of Plants 2». Bild: KBH.G

Bei «Salm Ethos» fordern dagegen organisch gewachsene Kleidungsstücke aus Algen den Tastsinn heraus. Es sind die Kostüme für eine Theaterperformance, die ursprünglich beim Kraftwerk Birsfelden aufgeführt werden sollte, aus logistischen Gründen jetzt aber in den Räumlichkeiten des KBH.G stattfindet. Grundlage ist ein echter skandinavischer Krimi um die Frage, wer den Zuchtlachs krank gemacht hat.

Auf das Basler Setting übertragen, ergibt sich daraus ein Beziehungsgespräch zwischen Mensch, Fisch und Fluss, wobei alle Akteure zu Wort kommen. «Wir wollen niemandem den Appetit verderben», betont Huber. Fakt bleibe aber, dass Fische die Hälfte aller Wirbeltiere ausmachen. «Und wir wissen verblüffend wenig über sie.»

Die Performance «Salm Ethos» sollte bei der Lachstreppe des Kraftwerks Birsfelden aufgeführt werden. Bild: Ingo Höhn

Zum Beispiel über ihr Gefühlsleben. Verspüren Fische Sympathie? Das interaktive Spiel «Welcome to My World» ermuntert dazu, durch Schwimmbewegungen mit digitalen Fischavataren in Kontakt zu treten. Gesteuert werden diese durch eine künstliche Intelligenz, die mit Erkenntnissen aus der Verhaltensforschung gefüttert wird. KI einmal nicht zu Überwachungszwecken, sondern als empathisches Tool – eine so erfreuliche wie unterhaltsame Sache, die besonders Kindern gefallen wird.

Das Meer ist auch in «Drifting Into the Plankton Imaginary» präsent, wo Besucherinnen und Besucher sich in das Bewusstsein von Plankton versetzen: noch so eine unbekannte Grösse, die immerhin 70 Prozent des Sauerstoffs in der Erdatmosphäre produziert. Und das bereits erwähnte Projekt «The Suiss_ The Cheese» verhilft uns zuletzt zur ambivalenten Erkenntnis, dass dieselben Mikroben für den Geschmack von Parmesan und Erbrochenem verantwortlich sind. Ein neues Bewusstsein dank Käsefüssen? «Experimental Ecology» macht’s möglich.