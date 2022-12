Kunst am Bau Nach kollektiver Bestürzung: Unispital will Panton-Passage in neuer Form erhalten Im Mai 2023 wird die bunte Passage beim Unispital-Parking voraussichtlich abgerissen. Nun ist klar: Ganz verschwinden soll das Kunstwerk nicht. Das Unispital will es auf dem eigenen Areal neu interpretieren.

Verner Panton setzte beim Unispital Farben ein, um die Stimmung von Passantinnen und Passanten positiv zu beeinflussen. Auch deshalb gilt seine Passage als Pionierwerk der Raumgestaltung. Kenneth Nars

Der Aufschrei in Basel war gross, als Teile der Bevölkerung diesen Frühling realisierten, was unter ihren Füssen verschwinden wird. Die farbenfrohe Passage beim Parking des Universitätsspitals, die der dänische Designer Verner Panton 1978 gestaltet hatte, wird voraussichtlich im Mai 2023 für den Neubau des Klinikums 2 abgerissen. Für einige undenkbar: Sie forderten in einer Petition gar den Erhalt des Kunstwerks.

Bereits im April liess das Unispital Basel (USB) erste Hoffnungen aufkommen. Man werde eine Arbeitsgruppe einsetzen, um nach «geeigneten Lösungen» zu suchen, teilte das Unispital damals mit. «Im Minimum wird eine wissenschaftlich begleitete Dokumentation erstellt», liess das Spital verlauten.

Denkmalrat pochte auf Dokumentation

Eine solche forderte unter anderem der Basler Denkmalrat, wie der Kantonale Denkmalpfleger Daniel Schneller erläutert: «Der Denkmalrat hatte vor allem die Dokumentation des bestehenden Ganges empfohlen, da eine Erhaltung oder Versetzung sich als nicht möglich erwiesen hatte.»

Genau jene Dokumentation gab das Unispital nun in Auftrag, wie Sprecher Nicolas Drechsler bestätigt. An wen der Auftrag ging, möchte das Spital erst im Frühjahr kommunizieren.

Das Kunstwerk bleibt beim Unispital

Interessanter dürfte ohnehin ein anderer Punkt sein. Recherchen der bz zeigen: Anders, als ursprünglich geplant, soll das bunte Kunstwerk nun doch nicht ganz vom Gelände verschwinden.

Die zuständigen Personen aus der Arbeitsgruppe möchten die Passage von Verner Panton erhalten – wenn auch in anderer Form: «Die Begleitgruppe hat sich für eine Neuinterpretation des Werkes von Verner Panton an einem anderen Ort auf dem Areal des USB ausgesprochen», sagt Nicolas Drechsler, Sprecher beim Unispital Basel. «Aktuell werden die technische Machbarkeit und die Finanzierung geprüft.»

Besonders die Frage, welcher Teil des Areals als künftiger Standort zur Debatte steht, ist laut Drechsler «knifflig», da aktuell an diversen Stellen Grossbaustellen geplant seien.

«Wo ein Wille ist, ist auch eine Passage»

Für Remo Vitelli, der zur Rettung der Passage die erwähnte Petition lanciert hatte, ist Drechslers Aussage eine «vielversprechende» Botschaft: «Mittlerweile scheint man den Wert des Werkes erkannt zu haben», freut er sich. Es stelle sich aber die Frage, wie diese Rekonstruktion aussehe: «Wird das Werk wieder in etwa so erlebbar, wie das derzeit noch der Fall ist, oder bleibt dann nur ein Schatten davon?»

Schon im Frühjahr präsentierte diese Zeitung einige Ideen zum Erhalt der Passage. Das Kunstwerk sei «unbedingt schützenswert», sagt Mateo Kries, Direktor des Vitra Design Museums, das den Nachlass von Verner Panton betreut. Die Basler SP-Grossrätin Salome Bessenich schlug in einem Vorstoss den teilweisen Erhalt oder eine Rekonstruktion vor. Zuvor hatte sich bereits der Basler Heimatschutz für den Erhalt der Passage eingesetzt.

Wie das Kunstwerk genau erhalten werden soll, prüft die Begleitgruppe gegenwärtig noch. Entscheide zur Umsetzung sind laut Drechsler bis spätestens Ende Februar 2023 zu erwarten.