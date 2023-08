KUNST AM BAu Time-out für Panton: Das zweite Kapitel Was passiert mit der Panton-Passage? Das Unispital gibt weiterhin keine Auskunft. Inzwischen liegt indes eine wissenschaftliche Dokumentation vor.

Der «Panton-Gate» um die farbige Passage im Parking des Unispitals geht in die zweite Runde. Bild: Kenneth Nars

Die Planung eines neuen Klinikums ist immer eine komplexe Sache. Und wenn dann in der Bauzone noch ein schützenswertes Kunstwerk steht, sind Probleme vorprogrammiert. Der Fall um die «Panton-Passage» ist also nach wie vor «in Bearbeitung».

Während die Telefonleitungen der Medienstelle heiss laufen, lautet die fortwährende Auskunft einzig: Keine Auskunft. Und doch gibt es einige Neuigkeiten: In ihrer ursprünglichen Form wird die Passage nur noch bis Dezember 2023 bestehen. Indes wurde eine detaillierte schriftliche Dokumentation des aktuellen Zustandes des Kunstwerks angefertigt.

«Man liegt noch im Zeitplan» – dennoch tut sich nichts

Doch von vorne. Das erste Kapitel ging so: Als Kollateralschaden des Neubaus des Neuen Klinikum 2 sollte im Mai 2023 die farbige Passage im Parking des Spitals abgerissen werden. Gestaltet wurde sie vom Designer Verner Panton, der zeitweise in Basel wohnte. Dann verzögerte sich das ganze Bauvorhaben um ein Jahr.

Eine interne Arbeitsgruppe sollte also prüfen, ob das Werk in einer «Neuform» denkbar sei. Im Minimum werde eine wissenschaftliche Dokumentation erstellt, weitere Entscheide sollten bis im Februar 2023 zu erwarten sein, hiess es weiter.

Es ist August und die offiziellen Auskünfte lassen weiter auf sich warten. Es werden Gespräche mit mehreren möglichen Partnern für die Umsetzung geführt, lässt die Medienstelle des Universitätsspitals lediglich verlauten. Dass es sich um eine Verzögerung handle, weist man von sich: «Die Begleitgruppe liegt noch im Zeitplan für die Ausarbeitung einer Lösung», schreibt Mediensprecherin Caroline Johnson. Sicher ist: «Die Passage soll noch bis Ende des Jahres in ihrer ursprünglichen Form bestehen bleiben.»

Vermessen, fotografiert und kategorisiert

Neu sind gleichwohl die nummerierten Marker der «fokus GmbH», die in der Passage kleben. Die Firma mit Sitz in Leipzig hat eine detaillierte Bestandsdokumentation des Kunstwerks vorgenommen – und dabei unter anderem die exakte Geometrie des Durchgangs vermessen, heisst es auf Anfrage. Dann übergab man den Stab an die Restaurierungsfirma Stöckli AG aus Stans: Auf Grundlage der Bemessungen dokumentierte diese die Farbnuancen der einzelnen Streifen.

Am Ende ist es eine ungleiche Güterabwägung – Kunst vs. Klinikum – wenn die eine Seite mit einem Spital von regionaler Wichtigkeit argumentiert. Im Recht ist das Unispital ohnehin, denn über Gesundheitsversorgung lässt sich nicht debattieren. Vielmehr geht es in dieser Diskussion um eine moralische Abwägung, denn nicht zuletzt wurde das Kunstwerk aus öffentlicher Hand finanziert. Und natürlich darum, welche Relevanz man der Kunst in unserer Gegenwart zurechnen will.