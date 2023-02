Kunst Den Körper im Fokus: Die Fondation Beyeler präsentiert Picassos Spätwerk Das Museum zeigt anlässlich des 50. Todesjahres von Pablo Picasso eine kleine Sonderschau. Häufiges Sujet der Gemälde sind der Maler und das Modell.

Ein typisches Modell in Picassos Spätwerk: der Maler und das Modell. Hier von 1963 unter dem Titel «Le peintre et son modèle». Bild: zvg/Robert Bayer

Kaum ein Künstler hat das 20. Jahrhundert so geprägt wie Pablo Picasso. Fünfzig Jahre nach seinem Tod widmet die Fondation Beyeler in Riehen dem spanischen Maler eine kleine Sonderschau. Insgesamt zehn Gemälde einer Serie aus seinem Spätwerk geben Einblick in Picassos finale Schaffensphase, in der er teilweise gar mehrere Bilder an einem Tag anfertigte – fast so, als wollte er dem Altern entgegenwirken.

Der Künstler, der damals bereits über 80 Jahre alt war, setzte sich in seiner späten Schaffensphase intensiv mit dem Bild des Künstlers und dessen Verhältnis zum Modell auseinander. Häufig platzierte Picasso den malenden Künstler direkt vor dem Modell – eine Arbeitsweise, die ihm, der immer aus der Erinnerung malte, eigentlich nicht entspricht.

Das Verhältnis zwischen Künstler und Modell

Durch diese Anordnung wird der nackte weibliche Körper – der in Picassos Werken zwischen Idealisierung und Karikatur schwankt – direkt dem Blick des Künstlers ausgesetzt. Die Maler-und-Modell-Serie thematisiert dadurch den männlichen Blick auf den weiblichen Körper und auch dessen Darstellbarkeit im zeitgenössischen Kontext.

Dabei bleibe allerdings offen, «inwieweit Picasso in diesen Werken seine Fixierung auf den weiblichen Akt und die visuelle Vereinnahmung des weiblichen Körpers zelebriert oder ironisiert», schreibt die Fondation Beyeler in einer Mitteilung.

Die kleine Schau der Maler-und-Modell-Serie in der Fondation befindet sich in nur einem Raum. Sie wird allerdings, wie das Museum weiter schreibt, in den Sammlungsräumen um 15 weitere Werke Picassos ergänzt. Die Gemälde stammen sowohl aus der Sammlung der Fondation Beyeler als auch aus der Anthas Collection Marx, wodurch «ein umfängliches Panorama seines Schaffens» gezeigt werden kann.