Kunst Eine Basler Künstlerin lädt zu einer tastenden Reise mit den Augen Dimitra Charamandas zeigt im Helvetia Art Foyer neue Bilder in der Ausstellung «Little inlets».

Der Blick gleitet in der Ausstellung über helle, sandfarbene Hügel, versinkt in dunklen Seen, taucht in Unterwasserwelten ab. Bild: Viktor Kolibal

Kunst sammeln und ausstellen ist nicht nur Sache von Museen, auch Versicherungen haben im Laufe der Jahre prominente Kollektionen aufgebaut und zeigen Kunstschaffen in sorgfältig kuratierten Ausstellungen für ein breites Publikum. Die Kuratorin Nathalie Loch führt bei der Helvetia die bewährte Tradition der ehemaligen National weiter und zeigt im Art Foyer neue Bilder von Dimitra Charamandas.

Warm und freundlich wirken die Ausstellungsräume mit den einladenden Gemälden der schweizerisch-griechischen Doppelbürgerin, die gerade ihren Master an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel abgeschlossen hat und bereits eine gefragte Künstlerin ist. In der Ausstellung zeigt sie Malerei, zu ihrem Kunstschaffen gehören aber auch Keramikobjekte, Videos, gemeinschaftliche Kochaktionen und Texte.

Strandgut und knorrige Fundstücke

Acht grosse Gemälde beschwören Landschaftliches mit grosszügigen Farbströmen, dazwischen gestreut sind kleinformatige Hingucker und auf einem Sockel am Boden liegt ein Bild, das kein Oben und unten zu kennen scheint. Der Blick gleitet über helle, sandfarbene Hügel, versinkt in dunklen Seen, taucht in Unterwasserwelten ab oder wird von Wellen ans steinige Gestade gespült.

Die Künstlerin liebt das Streifen durch die Natur, sammelt Skizzen und Fotos in ihrem Logbuch. Auch Strandgut und knorrige Fundstücke dienen ihr als Inspiration, ebenso Found Footage aus dem Internet, wo die 1988 geborene Charamandas wissenschaftliche Aufnahmen von Körpern, Kratern, Felsen und wilden einsamen Gegenden findet. Im Malprozess verbindet sie Gesehenes und Gefühltes, verdichtet Erinnertes in Sedimenten aus Farbe.

Membran zwischen Innen- und Aussenwelt

Mit den Bildern von Dimitra Charamandas verbindet sich eine Faszination für Orte des Übergangs. Spalten und Öffnungen führen ins Innere, Körperhaftes verbindet sich mit Landschaftlichem. Erde kann zu vertraut Körperhaftem oder Fremdes zur intimen Zone mutieren. Sie malt mit verdünnter Farbe in transparenten Schichten, lässt dem Medium in grossen Feldern freien Lauf, um es in kontrollierten Gesten wieder zu zügeln. Der Malprozess lässt pulsierende Ein- oder Ausstülpungen entstehen und verwandelt die Leinwand zur Membran zwischen Innen- und Aussenwelt.

Besonders angetan haben es der Künstlerin «Calderen», Trichter von eingestürzten Vulkanen, die mit Wasser gefüllt sind. Aus der gleichnamigen Werkgruppe sind zwei Bilder zu sehen. Einmal glimmt eine grünblaue Vertiefung, wie das halb geschlossene Auge eines Reptils zwischen trockenen Felsformationen, ein anderes Mal schimmert der Kratersee geheimnisvoll in nächtlichem Blau. Diese Vertiefungen sind Übergangsbereiche, Orte, wo vor langer Zeit archaische Kräfte gewirkt haben und Ursprünge von Weltentstehung spürbar werden.

Dimitra Charamandas sucht solche Momente, lädt zum Eintauchen. Es lohnt sich, diese Bildwelten zu entdecken, sich mit den Augen auf eine tastende Reise zu begeben, kleine Buchten, sanfte Hügel und auch die abgründige Tiefe von Wasserlöchern zu erforschen. Das Erkunden dieser archaischen Orte kann unvermittelt auch ins eigene Körperinnere führen. Nahes und Fernes, Kleines und Grosses verbinden sich in den Bildern nicht nur zum malerischen Ereignis, sie erinnern auch daran, dass Mensch und Natur, Körper und Landschaft eng miteinander verbunden sind.