KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM Eine Kletterpartie für den Rümelinsplatz An einer Wand am Rümelinsplatz sorgen zwei hängende Männer für Irritation und lächelnde Gesichter. Es handelt sich um eine Installation des US-Künstlers Mark Jenkins, die auf Initiative des Basler Kunstraums Artstübli zustande gekommen ist.

Schwindelfrei: «The Ledge» von Mark Jenkins beim Rümelinsplatz. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Eingekleidet in beige Hosen und graue, über das Gesicht gezogene Hoodies hängen zwei Figuren reglos an der mit einem Stützgerippe verstärkten Wand bei der Einmündung des Gerbergässleins in den Rümelinsplatz. Oder handelt es sich um eine eingefrorene Kletterpartie?

Der eine der beide Männer streckt dem anderen unter ihm die Hände entgegen. Er scheint ihm beim Aufstieg helfen zu wollen – nur dass er diesem gleichzeitig auf den Händen steht. Aus der vermeintlichen Hilfeleistung wird dadurch gewissermassen eine hinterhältige Attacke. Oder einfach ein Akt von Tollpatschigkeit.

Am Mittwochmorgen installiert, haben sich die beiden lebensechten Figuren schnell zum grossen Blickfang entwickelt. Passantinnen und Passanten bleiben auf ihrem Weg über den Rümelinsplatz stehen. Nach einem kurzen Irritationsmoment stellt sich bei den meisten Betrachterinnen und Betrachtern ein fröhliches Lächeln ein. Handys werden gezückt, um die beiden Männer fotografisch festzuhalten.

Polizeilich abgesegnete Guerilla-Aktion

Es handelt sich, wie einer diskret angebrachten Tafel zu entnehmen ist, um eine künstlerische Intervention des US-Künstlers Mark Jenkins mit dem Titel «The Ledge» (auf Deutsch: die Kante). Kürzlich erst war er mit einer Gruppe eher unheimlich wirkenden Figuren im Basler Kunstraum Artstübli zu Gast. In Absprach mit dem Gründer des Artstüblis und Ausstellungskurator, Philipp Brogli, entstand die Idee, im Nachgang zur Ausstellung ein Zeichen im öffentlichen Raum zu hinterlassen.

«Das entspricht voll und ganz der DNA von Mark Jenkins, der sich vor allem als Street Artist international einen Namen gemacht hat», sagt Brogli. Er hat am Mittwochmorgen die sorgfältig vorbereitete Installation des Werks durch die Metallbaufirma Fünfschilling begleitet. Jenkins hat mit seinen im öffentlichen Raum platzierten Werken unter anderem auch in seiner Heimatstadt Washington, in Montreal, Rio de Janeiro, London, Rom und Barcelona für grosse Aufmerksamkeit gesorgt.

Die Installation sorgt für Irritation und lächelnde Gesichter. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Stets spielte dabei der Überraschungsmoment eine grosse Rolle. Die Platzierung der Werke geschah und geschieht jeweils ohne öffentliche Ankündigung. So auch in Basel, der ersten Stadt in der Schweiz. Das heisst aber nicht, dass es sich um eine Guerilla-Aktion handelt, auch wenn es laut Brogli durchaus so wirken darf: Die Installation sei mit dem Hausbesitzer abgesprochen und auch die Polizei sei informiert, sagt Brogli, der sich begeistert zeigt vom Standort.

«Es ist wie eine Bühne, deren Vorhang sich geöffnet hat», sagt er. Und wie als Reminiszenz an die Wand als Kunstort ist wenige Meter daneben eines der berühmten «Space Invader»-Mosaike des anonymen Street-Artisten mit dem Pseudonym Invader angebracht.

Der Künstler steht sich selbst Modell

Die beiden nun an der Wand hängenden Figuren hat Jenkins speziell für Basel und in Begleitung einer Assistentin während eines Aufenthalts in Basel geschaffen. Er hielt selber auch als Modell hin, wie er es bei den meisten seiner Figuren tut. Der Künstler hat eine eigene Herstellungstechnik entwickelt. Das menschliche Modell wird erst mit Klarsichtfolie umwickelt, die mit Klebebändern verstärkt wird. Die Tapeform wird schliesslich mit Bauschaum, Zement und einem Holzgerüst stabilisiert und eingekleidet. Im aktuellen Fall wurden die Figuren an den Befestigungsorten mit Metallschienen verstärkt.

Mit Kunst im öffentlichen Raum hat Brogli bereits viel Erfahrung. Sein Artstübli bietet sich seit mehreren Jahren als Plattform für Kunst im öffentlichen Raum und Kunst am Bau an. Zahlreiche spektakuläre Fassadenmalereien in der Region gehen auf diese Zusammenarbeit zurück. Und wie bei den Fassadenmalereien geht Brogli auch bei Jenkins Figuren von einem länger dauernden Gastspiel aus.

Finanziert werden die künstlerischen Interventionen im Rahmen der von Brogli initiierten Projektreihe «Artyou Walls» durch die Swisslos-Fonds beider Basel und die Christoph Merian Stiftung.