Kunst Mutter und Tochter zeigen ihre Kunstwerke und bringen ein bisschen Basler Urwald nach Wien Zwei Ausstellungen zeigen unabhängig voneinander die Werke der zeitweiligen Baslerinnen Elisabeth Wild und Vivian Suter, die das Leben über verschlungene Pfade nach Guatemala und wieder zurück in den mitteleuropäischen Kunstbetrieb gebracht hat.

Familientreffen in Wien: Vivian Suter in der Secession (links) und Elisabeth Wild im Mumok. Bild: zvg

Es ist eine Art Familienzusammenkunft, die sich in diesen Wochen in Wien abspielt. Eine österreichisch-schweizerische Familienzusammenkunft, die weite Umwege genommen hat: über Argentinien, die Schweiz und Guatemala zurück in die Stadt, wo sie ihren Ausgang genommen hat – damals 1938. Dort sind Werke von Elisabeth Wild im Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig (Mumok) zu sehen: kleinformatige Collagen, architektonische Formen, landschaftlich, maskenhafte Schnitte und Frühwerke dieser so lange kaum beachteten Künstlerin.

Und da sind die riesigen Leinwände ihrer Tochter Vivian Suter nur fünf Gehminuten weiter in der Wiener Secession. Ein Zufall gewissermassen ist das – und irgendwie dann auch keiner. Beide Häuser hatten die jeweiligen Künstlerinnen unabhängig voneinander angefragt, dann kam die Pandemie, mit ihr Verzögerungen. Schliesslich gelang es, die beiden Ausstellungen von Mutter und Tochter praktisch synchron abzuhalten. Zwei sehr unterschiedliche Ausstellungen – die aber sehr vieles gemein haben.

So sind die Lebenswerke dieser zwei Frauen untrennbar mit jenem Ort verbunden, an dem sie entstanden sind: Guatemala. Denn auch wenn die Flucht das Leben der beiden Frauen bestimmt hat, so drehen sich ihre Werke doch vor allem um das Ankommen an eben diesem Ort: Panajachel.

Ein Haus wie ein Kokon

Elisabeth Wild (1922–2020) musste vor den Nationalsozialisten aus Wien fliehen, ihr Vater war Jude. Zunächst floh die Familie nach Argentinien, wo Elisabeth Wild einen aus der Schweiz stammenden Textilunternehmer heiratete. 1949 kam die gemeinsame Tochter Vivian zur Welt. Nachdem es aber auch in Argentinien zu antisemitischen Übergriffen gekommen war, zog die Familie 1962 nach Basel. Vivian hielt es aber nicht in der Schweiz, sie reiste und liess sich 1983 auf einer Kaffeeplantage in Panajachel in Guatemala nieder. Ihre Mutter, die in Basel einen Antiquitätenladen betrieb, folgte 2007.

Ein Ort mitten im Wald ist dieser Zufluchtsort. Ein Haus, aus dem heraus man nichts als Wildnis sieht, dessen Fenster offen stehen und durch die eine schwüle Brise weht. Es ist dieses Haus, um das sich alles letztlich dreht in den beiden Ausstellungen. Ein Haus wie ein Kokon. Grün, warm, nach Erde duftend.

Vivian Suters Werke in der Secession. Bild: zvg

Und so steht die Tür an der Hinterseite der Secession, in der die grossen Leinwände Vivian Suters an den Wänden und von der Decke hängen und auf dem Boden liegen, offen, damit die Natur hereinkommt. Auch wenn diese auf einen kleinen grünen Streifen zwischen zwei dicht befahrenen Strassen reduziert ist. Auch der erste Raum der Schau von Elisabeth Wild im Wiener Mumok ist einem Haus nachempfunden, durch dessen Fenster tropische Natur in den Raum kriecht.

Ein lichter Wald aus frei hängenden Leinwänden

Es ist die Natur, die vor allem im Werk von Vivian Suter eine tragende Rolle spielt. Sie bemalt riesige Leinwände, die sie zwischen Bananen- und Kaffeestauden aufspannt – und überlässt sie dort den Naturgewalten. Blätter kleben auf diesen Leinwänden, Matschspritzer sind zu sehen, Abdrücke von Hundepfoten sind zu erkennen. Nicht aber um Vergänglichkeit gehe es hier, sagt Kuratorin Jeanette Pacher, als vielmehr um «Veränderlichkeit». Und trotz der Dichte, in der die Schau gehängt ist, hat man das Gefühl, durch einen lichten Wald aus frei hängenden Leinwänden zu wandeln.

Elisabeth Wild in Panajachel. Bild: zvg

Als «Prozess» beschreibt Jeanette Pacher die Aufbauarbeiten, bei denen Vivian Suter auch selbst mitgewirkt hat. Wie «Malen im Raum» sei das gewesen.

Und ein Prozess waren auch die Treffen von Mumok-Kuratorin Marianne Dobner mit Elisabeth Wild in Panajachel. Hunderte Collagen haben sie damals, Anfang 2020, durchgesehen für die Ausstellung in Wien. Wie getrieben hatte Suters Mutter in ihren letzten Lebensjahren, an den Rollstuhl gefesselt, Details aus Magazinen ausgeschnitten, sortiert und zu Miniaturen arrangiert. Wild hatte sich ein Arbeitspensum auferlegt: Pro Tag eine Collage. So sind für jeden Tag eines Jahres 365 Werke von Elisabeth Wild im Mumok zu sehen: fantastische Landschaften, Fantasiearchitektur, Ornamente.

Nur wenige Wochen nach dem Besuch von Marianne Dobner in Panajachel im Frühjahr 2020 verstarb Elisabeth Wild.

Mit einer solchen Hinterlassenschaft eine Ausstellung zu erarbeiten, die den Wünschen der Künstlerin entsprechen sollte, sei eine Herausforderung gewesen, gesteht die Kuratorin. Schliesslich habe es vor allem bei Vivian Suter gegolten, den Eindruck zu vermeiden, man räume hier das Haus der Verstorbenen aus.

Einblicke in die Biografien der beiden Frauen

Den beiden Kuratorinnen ist es gelungen, das Werk zweier Frauen zu zeigen, die über verschlungene Umwege im Urwald und über ebenso verschlungene Umwege aus dem Urwald heraus ihren Weg zurück in die europäische Kunstwelt gefunden haben. Sensibel, einfühlsam, greifbar, vor allem aber spürbar nah und lebensfroh erschienen diese beiden Frauen – und das, obwohl eine von ihnen nicht mehr lebt.

Collage von Elisabeth Wild in der Wiener Secession. Bild: zvg/Secession

Dass dem so ist, liegt vor allem auch an den Einblicken in die Biografien, die hier in beiden Schauen gleichermassen geboten werden. In der Secession sind das die Art der Hängung, die an den Arbeitsprozess erinnert, eine umfassende Publikation sowie Begleittexte und ein Song, den Vivian Suter mit ihrem Sohn aufgenommen hat.

Im Mumok ist das vor allem der erste Raum, der dem Haus in Panajachel nachempfunden ist und in dem Frühwerke, Textildesigns sowie Werbetexte für Elisabeth Wilds Antiquitätenladen in Basel zu sehen sind, die der Schriftsteller und Ex-Schwiegersohn (also Vivian Suters Ex-Mann) Martin Suter verfasst hat.

Und so landet man als Betrachter ein wenig selbst im Urwald.