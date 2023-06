Kunstaktion Körper, Melonen und Schneckenhäuser im Basler Stadtraum Ramstein Optik hat Edit Oderbolz mit einer künstlerischen Plakataktion im öffentlichen Raum beauftragt. Dafür musste die Basler Objektkünstlerin erstmals die dritte Dimension in ihrem Schaffen fallenlassen.

Die Plakataktion ist für die Künstlerin ein Novum: Sie schafft normalerweise mit grossen dreidimensionalen Arbeiten. Bild: Kenneth Nars

Die Plakate in Basel irritieren: Zu sehen sind zum Beispiel nackte Männerbeine, die auf den Füssen eine Wassermelone balancieren. Oder eine auf Plakatformat vergrösserte Hand mit Schneckenhäusern zwischen den gespreizten Fingern und zwei nackte männliche Torsos, die vier Orangen zwischen sich gepresst halten. Bei der Melone und den Orangen könnte man noch an originell verklärte Werbebotschaften für den gesundheitsfördernden Aspekt des Früchtekonsums denken. Aber bei den Schneckenhäusern?

Es handelt sich um eine Kunstintervention im Auftrag von Ramstein Optik, die hierfür nicht, wie oft gesehen, Künstlerinnen und Künstler, sondern Kunst plakatiert. Das Optikergeschäft hat zur Art Basel bereits zweimal Kunst an die Plakatständer und -säulen kleben lassen: Renée Levi machte 2020 den Anfang, es folgte Eddie Hara und nun Edit Oderbolz.

Sie füllt normalerweise Räume mit ihrer Kunst

Oderbolz ist 1966 in Stein am Rhein geboren und lebt in Basel. Hier hat sie an der Hochschule für Gestaltung und Kunst studiert, 2006 wurde sie mit dem renommierten Manor-Kunstpreis ausgezeichnet.

«Ramstein Optik hat mich angefragt und mich dann im Atelier besucht», sagt die Künstlerin. Auch sie habe sich anfänglich etwas irritiert gezeigt, ist sie doch vor allem für ihre dreidimensionalen Objekt- und Installationsarbeiten sowie für ortsspezifische Interventionen bekannt. Sie füllt mit ihren nicht einfach lesbaren Werken grosse Räume. Zuletzt in der Region Basel zu sehen waren diese Arbeiten 2016 in einer grossen Einzelausstellung im Kunsthaus Baselland.

Die Frage, ob es sie gestört habe, mit einem Werbemedium in den Dienst einer Privatwirtschaft zu treten – die Plakate sind signiert mit dem Schriftzug «Edit Oderbolz by Ramstein Optik» – habe sie nicht gestört. «Ich zeige ja keine Brillen oder Kontaktlinsen, sondern hatte eine Carte Blanche», sagt sie. Direkte Werbung wäre für sie nicht in Frage gekommen. Ramstein Optik trete als Sponsor auf, wie das heute in der Kunst gang und gäbe sei.

Verletzlichkeit des Menschen wurde offensichtlich

Etwa beim Claraplatz sind die Plakate zu begutachten. Bild: Kenneth Nars

«Es ist wahr, meine Arbeit lässt sich nicht so einfach auf eine Plakatwand applizieren», sagt Oderbolz. Aber es habe sie gereizt, etwas völlig Neues machen zu können und im öffentlichen Raum künstlerisch mit Werbeelementen zu spielen. Also hat sie für die Aktion erstmals mit dem Medium Fotografie gearbeitet. «Auch mit dem menschlichen Körper habe ich mich zum ersten Mal beschäftigt, dieser war in meiner Arbeit bis jetzt eher abwesend», sagt sie. Die Erfahrungen der letzten Jahre mit der Pandemie und den Kriegen hätten die Verletzlichkeit des Menschen respektive des fragilen Körpers offensichtlich gemacht und sie auf diese Richtung gebracht.

Aber zumindest für Betrachterinnen und Betrachter, die Oderbolz’ Arbeiten kennen, ist nicht alles neu und fremd. Da ist zum Beispiel die Melone, die in ihrer Installation «Now Rain, Now Sun» von 2016 zusammen mit gefalteten Zeitungen einen ganzen Raum füllte. Die Spiralform des Schneckenhauses findet sich in ihren dreidimensionalen Arbeiten ebenso wieder wie die Dachlatten.

Und man muss nicht über allzu viele Ecken denken, um auch bei der Plakataktion von einer ortsspezifischen Aktion oder Intervention zu sprechen. Hier sind die räumlichen Grenzen des Ateliers oder Ausstellungsraums aber gesprengt, die Strassen und Plätze der Stadt werden quasi zum Kunstraum.