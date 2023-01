Kunstförderung Spiel mir das Lied vom Bergbach: Künstlerische Etüden zu Flüssen im Baloise-Kunstforum Die junge Zürcher Kuratorin Josiane Imhasly präsentiert im Auftrag des Kunstforums Baloise Park Flussfahrten der besonderen Art.

Magali Dougoud: «Le Continuum Bleu», 2021. Die Videoarbeit thematisiert Gewässer in und rund um Berlin als Tatorte von Gewaltgeschichten an Frauen. Bild: Videostill zvg

Schlangenlinien nehmen das Ölgemälde ein und hinterlassen den Eindruck, als handle es sich um Schriften einer geheimnisvollen Kultur. Das Bild könnte die aussergewöhnlichen Flussläufe zusammenfassen, die der Baselbieter Künstler Dadi Wirz in seinem Globetrotter-Leben aufgezeichnet hat. 86 Flüsse hat er in Ausschnitten dokumentiert: grosse Ströme wie den Mekong, die Seine oder den Mississippi, aber auch kleine regionale Gewässer wie den Birsig oder die Birs.

Dadi Wirz: «Riverhood». Bild: zvg/Gina Folly

Wirz hat die Teilstücke der Flussläufe mit geografischen Hinweisen in Farbzeichnungen auf Karton festgehalten und sie sodann auf Metallplatten gefräst. Fein säuberlich sind sie in transparenten Boxen aus Plexiglas archiviert, die neben dem Gemälde aufgereiht sind.

Dadi Wirz inspirierte die Ausstellung

Die Arbeit ist eine sinnliche Liebeserklärung an die Flüsse und eine wissenschaftlich-kartografische Sammlung an Momentaufnahmen zugleich. Sie bietet gewissermassen eine inhaltliche Klammer für die Ausstellung «Riverhood» im Kunstforum Baloise Park im neuen Konzernhauptsitz. Sie war es auch, die Kuratorin Josiane Imhasly auf das Ausstellungsthema gebracht hat – «auf die Idee kam ich bei einem Atelierbesuch bei Dadi Wirz», wie sie sich erinnert.

Für die Ausstellung hat Imhasly Arbeiten von neun internationalen Künstlerinnen und Künstlern vereint, die sich unter dem Oberbegriff «Nachhaltigkeit» mit dem Prinzip «Riverhood», also dem Fluss-Sein, auseinandergesetzt haben.

Plattform für den Nachwuchs

«Nachhaltigkeit» war die Vorgabe der Auftraggeberin Baloise. Der Versicherungskonzern hat die Kunstförderung im vergangenen Jahr vom Kunstschaffen auf die Kunstvermittlung ausgedehnt. «Wir gelangten zur Auffassung, dass sich das Forum im neuen Hauptsitz beim Bahnhof SBB sehr gut als Plattform für den Nachwuchs an Kuratorinnen und Kuratoren eignet», sagt Isabelle Guggenheim, Verantwortliche für das Kunstengagement des Konzerns. Vorgegeben ist neben dem Grundthema, dass die Ausstellung ein Werk aus der Gegenwartskunst-Sammlung der Baloise beinhalten soll.

Das gezeigte Sammlungswerk, eine grossformatige Fotografie von Mathieu Kleyebe Abonnenc, ist eines von mehreren Werken mit einem dokumentarischen Bezug und aktivistischem Inhalt. Das Werk des Künstlers mit Wurzeln in Französisch-Guyana zeigt einen scheinbar unberührten Ausschnitt eines Regenwalds am Ufer des Flusses Lawa an der Grenze zu Surinam. Am Ort der Aufnahme befand sich einst eine Siedlung, die verlassen wurde und wieder zum Naturraum wurde.

Dokumentarische Reportagen und absurd-poetische Geschichten

Dem Titel «Riverhood» entsprechend liegt der Schwerpunkt der Arbeiten auf den positiven sowie negativen Einflüssen der Flüsse auf die Menschen, die dort leben, und umgekehrt den Einfluss der Menschen auf die Flüsse. Zu sehen sind mehrere Arbeiten, die sich nahe an der Grenze zu dokumentarische Reportagen bewegen.

Flurina Badel & Jérémie Sarbach: «Lost Waters and Found Stairs», 2022. Bild: Videostill zvg

Andere erzählen absurd-poetische Geschichten, wie Flurina Badel und Jérémie Sarbach, die unter anderem einen zugefrorenen Bergbach zum Flötespielen bringen. Oder sie outen wie Magali Dougoud Gewässer in und rund um Berlin als Tatorte von Gewaltgeschichten an Frauen sowie als Räume des Widerstands dagegen.

Dunja Herzog: «Instruments For The One Who Dances With Jiggling Brass / Big Bell». Bild: zvg/Gunnar Meier

Per Umweg über Benin zurück nach Basel, genauer an die Birsmündung, geht’s mit der Basler Künstlerin Dunja Herzog, die das Resultat eines ausgetüftelten Prozesses präsentiert. Zu sehen sind schmucke Artefakte aus Schwemmholz und Bienenwachs, die sie als Messing-Abgüsse zu Musikinstrumenten weiterverarbeitet hat.