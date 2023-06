Kunstmesse Auftakt zur Art Basel: Messeleitung rechnet mit mehr Galerie-Verkäufen als im Vorjahr Die Kunstmesse Art Basel hat am Dienstag mit den Vorbesichtigungen für VIPs ihren Auftakt erlebt. Die Messeleitung rechnet im zweiten Jahr nach der Pandemie mit einem erneuten Zuwachs an Marktanteilen im Kunstmarkt.

Video: sda

Befürchtungen, dass der neue Art-Ableger in Paris der Mutter-Art in Basel das Wasser abgraben könnte, scheinen unbegründet. Das zeigte unter anderem der riesige Ansturm an die Vorbesichtigungs-Anlässe vom Montag und Dienstag, der denjenigen des vergangenen Jahres spürbar übertraf.

Nachdem sich die Art bereits im vergangenen Jahr zufrieden mit dem Geschäft gezeigt hatte, gibt sich der neue Art-Chef Noah Horowitz gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sehr zuversichtlich bezüglich den Marktaussichten. «Die Kunstmessen hatten bereits 2022 wieder einen Marktanteil von 35 Prozent erreicht, im ersten völlig von der Pandemie losgelösten Jahr werden die Galerien-Verkäufe wohl nochmals an Gewicht gewinnen.»