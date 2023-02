Kunstmuseum Basel Auch die Flachware wirft Schatten Das Kupferstichkabinett Basel zeigt mit «The Acid Lab», wie tiefgründig die Kunst der Radierung ist.

50 Pfund Druckfarbe: «Hrepphólar VIII» von Richard Serra. Bild: Jonas Hänggi / © ProLitteris, Zürich

Bei aller Freizügigkeit: Für den Ehrentitel der frühesten Radierung reicht es dann doch nicht. 1513 steht als Entstehungsjahr auf «Dirne, die sich ein Bein entblösst» von Urs Graf dem Älteren. Dabei hat Graf sein Werk vermutlich vordatiert, um die Konkurrenz abzuhängen. Unnötig eigentlich, von Grafikerfürst Albrecht Dürer ist nur gerade eine Handvoll Blätter mit der neuen Drucktechnik bekannt. Er zog die harten Linien des Kupferstichs der weicheren Radierung vor.

Aber was heisst Radieren? Marion Heisterberg, die für das Kupferstichkabinett im Zwischengeschoss des Kunstmuseums Basel die Ausstellung «The Acid Lab» mitkuratiert hat, zeigt am digitalen Vorführtisch, wie das geht. Auf einem Touchscreen kann das Publikum das Prinzip nachvollziehen, ohne dass die ominöse Säure im Ausstellungstitel dabei zum Einsatz kommt. «Es gibt allerdings ein Rahmenprogramm, in dem auch das ausprobiert werden kann», betont Heisterberg.

Kratzen und Ätzen

Zunächst wird Baumharz oder Bienenwachs auf eine metallene Druckplatte aufgetragen. Mit einem Werkzeug werden die Stellen, die sich dunkel färben sollen, weggekratzt, also «radiert». Darauf ätzt Säure das freigelegte Metall weg.

In den Rillen sammelt sich die Druckfarbe, die sich zuletzt auf das Papier überträgt – oftmals so dick, dass die eigentlich zweidimensionalen Linien Schatten werfen. «Papier wird gemeinhin als Flachware bezeichnet», sagt Heisterberg. Mit Lupen ausgestattet, kann sich das Publikum vom Gegenteil überzeugen.

Am Vorführtisch lassen sich verschieden Ätztechniken darstellen. Bild: Max Ehrengruber

«The Acid Lab» bildet den Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe, die durch ihren Werkstattcharakter und einen «Pop-up-Studienraum» ein breiteres Publikum abseits der gutbürgerlichen Kabinette ansprechen soll. Präsentiert werden vorwiegend Werke aus den eigenen Beständen, von Dürer über Goya bis Sam Francis. «Es gab immer ein Abbildungsbedürfnis», erklärt Heisterberg, «und an der Technik hat sich über die Jahrhunderte wenig geändert.»

Ein kleiner Berg aus Druckfarbe

Spricht man von den Anfängen der Radierung, landet man allerdings nicht bei Urs Graf, sondern beim Waffenätzer Daniel Hopfer, der Rüstpanzer verzierte und nebenbei wohl auch die Radierung erfand. Die neue Technik erforderte nicht nur weniger Kraft als das Kupferstechen, sie erlaubte auch einen freieren Ausdruck: Bei Rembrandt wecken die rasch gesetzten Striche sogar den Eindruck von Bewegungsunschärfe.

Mit einer als Aquatinta bezeichneten Ätztechnik wurde die Radierung so malerisch, dass sie sich auch zur Reproduktion bekannter Gemälde eignete. Die täuschend echten Kopien lassen sich oft nur unter dem Mikroskop von einem Original unterscheiden.

Die verblüffende Stilvielfalt der Ausstellung reicht von mit der Lupe geschaffener höfischer Kunst bis zu einer Radierung von Richard Serra, die wie ein kleiner Berg aus dem Papier ragt. «Er hat dafür bis zu 50 Pfund Druckfarbe verwendet», sagt Heisterberg.

Wuchtig auch das Blatt aus dem «Bauernkrieg»-Zyklus von Käthe Kollwitz, auf der eine Frauenfigur mit unglaublich filigran gearbeiteten Händen den ungeschlachten Ansturm der Massen dirigiert. Den ironischen Schlusspunkt setzt Andrea Büttner, die im Frühjahr im Kunstmuseum Gegenwart ausstellen wird: Vorlage für ihre grossformatige Radierung waren die Schlieren und «Döpen» auf der Benutzeroberfläche eines Smartphones. «So viel zur künstlerischen Handschrift», lacht Heisterberg.