Kunstmuseum Basel Ein Mandala geht baden: Die Arbeit von drei Wochen landet zuletzt im Rhein Vier buddhistische Mönche erstellen im Rahmen der Ausstellung zu Charmion von Wiegand ein religiöses Schaubild.

Erst zeichnen, dann streuen: Im Neubau des Kunstmuseums entsteht ein grosses Sand-Mandala. Bild: Kenneth Nars

Im Museum wird gebaut, und die vier Männer in den gelb-roten Gewändern verantworten sowohl die Planung als auch die Ausführung. Nachdem sie den ganzen Dienstagmorgen gebetet haben, nehmen die buddhistischen Mönche aus dem nordindischen Namgyal-Kloster auf einem blauen Podest Platz und beginnen zu zeichnen: Mit Lineal und Stift entsteht das Raster für ein Mandala, ein religiöses Schaubild, das in intensiver Arbeit aus farbigem Sand gestreut wird. Drei Wochen lang werden sie damit beschäftigt sein, und das Publikum ist live dabei. Der Eintritt kostet nichts.

«Mandalas sind eigentlich dreidimensional», erklärt der Berner Ethnologe Martin Brauen, der den Event im Neubau des Kunstmuseums Basel kuratiert hat. Bei den geometrischen Linien handelt es sich um eine 2D-«Draufsicht», die räumlich zur Seite gekippt das Volumen einer tempelartigen Struktur enthüllt, wie eine Computervisualisierung verdeutlicht. Dabei handelt es sich um eine Art Gedankenpalast, in dem 722 Gottheiten thronen, oft nur durch einen einzelnen Punkt symbolisiert. «Bei Initiationsriten identifizieren sich die Gläubigen so mit unterschiedlichen Aspekten Buddhas», erklärt Brauen. «Es ist wie eine Wiedergeburt.»

Die Aktion angestossen hat Museumsdirektor Josef Helfenstein, und zwar in Zusammenhang mit der laufenden Ausstellung zur US-Kunstkritikerin und Malerin Charmion von Wiegand (1896–1983), die sich zeitlebens mit Spiritualität und besonders dem Buddhismus beschäftigt hatte: 1969 stellte die praktizierende Buddhistin erstmals tibetische Kunst in den USA aus. «Im gleichen Jahr kuratierte ich ebenfalls eine Ausstellung in der Schweiz», erzählt Brauen. «Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man tibetische Ritualobjekte als reines Kunsthandwerk betrachtet.»

Zeitenrad und zirpende Grillen

Von Wiegand, die über die Abstraktion und den Minimalismus zur Formensprache des Buddhismus fand, faszinierte sich unter anderem für die Darstellung von «Chakren», menschlichen Energiezentren, und die durch Mandalas repräsentierte kosmische Ordnung. «Aber sie hat diese Themen nur als Inspiration für ihr Schaffen genutzt und vieles verändert», sagt Brauen. Wiegands eckige Chakren finden sich in keinem buddhistischen Lehrbuch, und den mythischen Weltenberg Meru stellt sie auf einem Gemälde kurzerhand auf den Kopf.

Mönch beim Streuen eines Kalachakra-Mandalas (1985). Bild: Martin Brauen

Mandalas werden für gewöhnlich ohne Publikum erstellt. Während der drei Wochen in Basel sind zusätzlich Rundgänge, Buchvorstellungen und eine Filmvorführung geplant. Die vier Mönche geben ebenfalls Auskunft – sofern sie sich nicht konzentriert über das Mandala beugen: Aus dünnen Trichtern streuen sie Sandkorn für Sandkorn, indem sie über die geriffelten Kanten der Behälter streichen. «Es klingt, als würden Grillen zirpen», beschreibt Brauen die Arbeit.

Aus dem Zentrum wächst das Kalachakra, das «Zeitenrad», seiner Vollendung entgegen. Und dann? «Es ist nur ein Hilfsmittel zur Meditation über die Vergänglichkeit», erklärt Brauen. «Zuletzt wird der Sand zusammengefegt und dem Rhein übergeben, wo das letzte Mandala als Welle auf der Wasseroberfläche endgültig verschwindet.»