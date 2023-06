Kunstmuseum Basel Nachfolge für Josef Helfenstein gefunden: Elena Filipovic übernimmt die Leitung Die 51-jährige gebürtige Amerikanerin leitet seit knapp neun Jahren die Kunsthalle Basel. Spätestens per 1. Juni 2024 wird sie nun die Direktion des Kunstmuseums antreten. Ihr Vorgänger wird pensioniert.

Elena Filipovic an der Pressekonferenz zur Verkündung ihres neuen Amtes. Bild: Kenneth Nars

Ende Jahr läuft die Amtszeit von Josef Helfenstein am Kunstmuseum Basel aus. Der Direktor mit Jahrgang 1957 geht in Pension, sein Siebenjahresvertrag läuft aus. Nun konnte mit Elena Filipovic eine Nachfolgerin gefunden werden, vermeldet der Kanton Basel-Stadt am Freitagmorgen.

Regierungspräsident Beat Jans hat dem einstimmigen Antrag der Museumskommission des Kunstmuseums Basel (Kunstkommission) zugestimmt und Elena Filipovic als neue Direktorin ernannt.

Regierungspräsident Beat Jans, Katrin Grögel, Leiterin der Abteilung Kultur Basel-Stadt, Elena Filipovic und Felix Uhlmann, Präsident der Kunstkommission bei der Medienkonferenz am Freitagmorgen. Bild: Kenneth Nars

Die 51-jährige gebürtige Amerikanerin ist heute als Direktorin und Chefkuratorin der Kunsthalle Basel tätig. Sie wird ihre Position im Kunstmuseum Basel mit seinen drei Standorten (Hauptbau, Neubau und Gegenwart) spätestens per 1. Juni 2024 antreten.

Die Zeit ab der Pensionierung des jetzigen Direktors Josef Helfenstein bis zu Filipovics Stellenantritt wird nach Angaben des Kantons die stellvertretende Direktorin Anita Haldemann zusammen mit der Geschäftsleitung überbrücken. Elena Filipovic werde für wichtige Entscheide aber bereits einbezogen. (aib)