Kunstmuseum Basel So unverschämt leicht fühlte sich Feminismus noch nie an Das Kunstmuseum Basel Gegenwart beweist mit «Fun Feminism», wie witzig der weibliche Blick aufs eigene Geschlecht sein kann.

Was für ein Ausblick! Josef Helfenstein vor Ebecho Muslimovas «Fatebe Specere Mural». Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Das Schmunzeln gehört bei dieser Ausstellung schlicht dazu. Sei es aus Verlegenheit darüber, mit wildfremden Menschen und Kunstmuseumsdirektor Josef Helfenstein gemeinsam freizügige Kunst anzuschauen. Oder einfach deswegen, weil Kuratorin Maja Wismer zu fast jedem der ausgestellten Kunstwerke eine amüsante Anekdote erzählt. «Wir wollen mit dem Vorurteil brechen, dass Feminismus keinen Spass machen kann», so Wismer – und das gelingt ihr auch hervorragend.

Im Kunstmuseum Basel Gegenwart stellt sie unter dem Titel «Fun Feminism» gemeinsam mit Alice Wilke, Senam Okudzeto und Claudia Müller insgesamt vierzig Positionen aus, die sich auf lustvolle und spielerische Art mit Geschlechterfragen auseinandersetzen. Und die Frauen warten mit einer äusserst unterhaltsamen Zusammenstellung auf: Aus der Sammlung haben sie feministische Kunst der 1960er- bis 1990er-Jahre ausgewählt und mit Leihgaben aus der Gegenwart ergänzt.

Ein Inserat als Ikone

Bereits beim Betreten des Museums fällt der Blick auf die grosse Videoinstallation von Tracey Rose. In ihrem Tableau vivant «Ciao Bella» (2001) verwandelt sie das letzte Abendmahl in ein Bankett der weiblichen Stereotype: Marie Antoinette isst Kuchen und Pornostar Cicciolina geht auf der Tischmitte lasziv in die Knie.

Sylvie Fleury dekonstruiert mit «First Spaceship on Venus (Soft Rocket in Silver 1») die Rakete als Phallussymbol. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Andere Werke entfalten erst durch ihren Kontext ihre ganze Wirkung. Die Ausgabe des Kunstmagazins «Artforum» aus dem Jahr 1974 beispielsweise. Im Hochglanzheft ist seitenfüllend eine nackte Frau abgebildet, einen Dildo zwischen den Beinen, den sie fest mit der Hand umschliesst.

Das Magazin veröffentlichte damals ein umfassendes Porträt über die abgebildete Künstlerin Lynda Benglis, wollte das erwähnte Foto, mit dem Benglis patriarchale Repräsentationsformen anprangerte, allerdings nicht abdrucken. Die Künstlerin entschied sich kurzerhand dazu, ein Inserat zu buchen, um das provokante Motiv abzubilden. Mit dieser Aktion wurde sie in den Siebzigerjahren zu einer Ikone der feministischen Kunst.

An Brüsten klettern

Längst nicht alle gezeigten Arbeiten setzen auf derart explizite Bilder. Der weibliche Körper aber ist in all seinen Facetten präsent. Die Baslerinnen Aline Stalder, Katharina Kemmerling, Katrin Niedermeier und Nadine Cueni nehmen mit der mehrteiligen Installation «I Only Feel Pretty When I Have My Ovulation» (2022) den Menstruationszyklus und dessen Auswirkungen auf Psyche und Wohlbefinden aufs Korn. Wunderbar auch Stalders Kletterwand aus Frauenbrüsten in verschiedenen Formen und Grössen mit dem Wortspiel «Touch me - get high» im Titel.

Auch sie spielen in der Ausstellung mit Rollenbildern: Fränzi Madörin, Sus Zwick und Muda Mathis, auch bekannt als Performancekollektiv Les Reines Prochaines. Bild: zvg/Jonas Hänggi

Einen gestalterisch ganz anderen Ansatz wählte einst die deutsche Künstlerin Marianne Wex in ihren Fotocollagen. Aus Magazinen und Alltagsfotografien sammelte sie Bilder, welche die Körpersprache von Männern und Frauen einfangen. Zu sehen sind Frauen, die auf der Parkbank ihre Beine sittsam anwinkeln und Männer, die ihre Beine sowohl im Stand als auch beim Sitzen weit spreizen.

Frauen, spreizt die Beine!

Schon bei der ersten Veröffentlichung der Fotografien im Jahr 1978 forderte die Künstlerin «Let's take back our space» – eine zeitlose Botschaft, wie die Aktualität beweist: Erst diesen August sorgte die ukrainische First Lady Olena Selenska für Aufruhr, weil sie sich auf dem Cover der amerikanischen Vogue in breitbeinigem Sitz abbilden liess.

«Zu männlich» sei die Pose, monierten ukrainische Medien, worauf sich zahlreiche Frauen mit Selenska solidarisierten und mit gespreizten Beinen abbilden liessen.

Hommage an Niki de Saint Phalle

Weiter geht da nur Ebecho Muslimovas Kunstfigur Fatebe, die sich in Wandmalereien in allen möglichen Verrenkungen zeigt. In Basel blickt das Publikum direkt durch ihre Vagina auf den Rhein – eine Hommage an Niki de Saint Phalles riesige Frauenskulptur «Hon», die durch das weibliche Geschlecht betreten wird.

Eines der politischeren Werke: Dineo Seshee Bopapes «Flowers of the Revolution», das sich mit der Apartheid in Südafrika auseinandersetzt. Bild: zvg/Kunstmuseum Basel

So plump diese Provokation auf einige wirken mag: Hinter den aufsehenerregenden Kunstwerken stecken Lebenswelten, die Gesellschaft und Politik gleichermassen betreffen. Die enorme Fülle an Ausdrucksformen und Geschichten sorgt für einen kurzweiligen Besuch, der allen ans Herz gelegt sei, ganz egal ob Frau oder nicht. Wie immer gilt: Ein unvoreingenommener Blick hilft – dann fällt das Schmunzeln leichter.