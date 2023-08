KUNSTTAGE BASEL «Spektakulär unspektakulär»: Die Kunstszene meldet sich aus der Sommerpause zurück Drei Tage Kunst total: Die Basler Kunstszene präsentiert sich am letzten Augustwochenende mit einem reichhaltigen Programm.

Wollen auch ein jüngeres Publikum ansprechen: Dominique Grisard, Nora Lohner und Carlo Knöll vom Verein Kunsttage Basel. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Vom kleinen Kunstraum in der ehemaligen Bäckerei bis zur weltbekannten Fondation in Riehen, von der Innenstadt-Galerie bis zum Schaulager im Dreispitz: Basels verschiedenste Kunstorte öffnen an den diesjährigen Kunsttagen erneut ihre Tore.

In der Stadt und der näheren Umgebung stellen flächendeckend 62 Museen, Galerien und Offspaces moderne und zeitgenössische Kunst zur Schau. Unter den über 150 Programmpunkten finden sich nicht nur Ausstellungen, sondern auch Film- und Theatervorführungen, Workshops, Multimediashows, Performances und Videoinstallationen, viele davon auch im öffentlichen Raum. Das Angebot ist kostenlos.

«Spektakulär unspektakulär», nachhaltig und bescheiden

«Wir wollen die reichhaltige kulturelle Landschaft in unserer überschaubaren Stadt noch stärker zugänglich machen», sagte der Basler Galerist Carlo Knöll am Mittwoch an der Medienkonferenz. Denn: «In der Kulturbranche leben wir alle in einer ‹Bubble›.» Die Kunsttage sollen «spektakulär unspektakulär» sein und dabei bescheiden und nachhaltig bleiben. Ihr Angebot sei besonders auch für junge Menschen und jene gedacht, die der etablierten Kultur eher fernstehen würden: «Das wäre unser grösster Erfolg.»

Die Rezeptur für die Kunsttage, die mit wachsenden Publikum zum vierten Mal stattfinden, hat sich bisher als erfolgreich erwiesen. Nicht nur Gross und Klein, sondern auch Alt und Neu kommen zusammen: Einige Kunstinstitutionen stellen ihr laufendes Angebot zur Schau, so etwa das Kunstmuseum, die Fondation Beyeler und das Museum Tinguely. Doch eine grosse Mehrheit der teilnehmenden Häuser eröffnen auf die Kunsttage hin neue Ausstellungen und laden zu Vernissagen.

Auch Unkonventionelles, Marginales und Überraschendes kommt an den drei Tagen zum Zug: So stellt sich eine Künstlergruppe in einem mobilen Ausstellungsraum rund um den Allschwiler Lindenplatz dem Quartier vor. Im angenehm kühlen ehemaligen Wasserreservoir auf dem Bruderholz gibt es eine Installation mit Licht und Klang zu erleben. Und um den Rümelinsplatz stellt die Basler Künstlergesellschaft nicht nur ihre Werke aus, sondern geht mit einem Open-Air-Atelier auch unter die Leute. Aktives Mitmachen ist erwünscht.

Die Kaserne als Zentrum und Treffpunkt

Das interessierte Publikum ist also eingeladen, an den drei Tagen nach der kulturellen Sommerpause von einer Kunststation zur nächsten zu flanieren. Zur Orientierung erhalten die Besuchenden – neben Online-Tourvorschlägen und -Infos – eine schön gestaltete Faltkarte in die Hand gedrückt. Doch einen Überblick zu gewinnen dürfte nicht einfach sein – am besten ist es wohl, sich nur weniges vorzunehmen oder sich nach Lust und Laune durch die kulturellen Räume treiben zu lassen. Wer will, kann den Abend in der Kaserne mit Sounds und einer Afterparty mit diversen DJs beschliessen.

Das «K-Haus» in der Kaserne ist dieses Jahr Zentrum und «Meeting Point» der Kunsttage. Hier gibt es, neben Installationen und Filmen, unter anderem eine Live-Performance mit Tracy September und Kamran Behrouz zu sehen, die Dominique Grisard vom Verein Kunsttage den Medien vorstellte: Es ist die Geschichte einer schwarzen Familie in Südafrika vor und während der Apartheid.

Die Kaserne ist das Epizentrum der diesjährigen Kunsttage. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Als ein weiterer Höhepunkt präsentiert sich das partizipative Format «Hybrid Project Space», das die Zugänglichkeit von Kunst- und Kulturräumen untersucht. Von der Kaserne am Rheinbord aus starten auch Touren und Führungen in verschiedene Richtungen, mit dabei ist auch eine Kunstschnitzeljagd für die Kleinsten.

Erste Auflage noch mit Maskenpflicht

Nebst der Museumsnacht, der Art Basel und dem «Bebbi-Jazz» scheinen sich die Kunsttage unter den regionalen Kulturevents langsam zu etablieren. Das sei auch den verschiedenen Zuwendungen und Sponsoren zu verdanken, darunter die Art Basel, hiess es an der Medienkonferenz. Angaben über Budgetzahlen liess sich Geschäftsführerin Nora Lohner gestern allerdings nicht entlocken.

Die Kunsttage wurden 2020 ins Leben gerufen. Dies, weil die Kunstmessen der Coronapandemie zum Opfer vielen. Archivbild: Kenneth Nars

Apropos Art: Entstanden waren die Kunsttage Basel aus purer Not. Als die internationale Kunstmesse vor drei Jahren wegen Corona ausfallen musste, sahen sich die regionalen Kunstinstitutionen in einer prekären Lage. In kurzer Zeit stellten sie im September 2020 die ersten Kunsttage regionalen Zuschnitts auf die Beine.

Unter dem Dürrenmatt-Motto «Das Mögliche ist ungeheuer» sollte der Beitrag der Kunst in der Krise in den Blick gerückt werden. Es galten Maskenpflicht und Abstandsregeln – wer Erkältungssymptome hatte, sollte besser zu Hause bleiben.