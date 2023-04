Kunstwelt Basler Kunsthändler und Auktionator Eberhard W. Kornfeld ist 99-jährig verstorben Der in Basel geborene Kornfeld war eine wichtige Person in der Kunstwelt. Nun ist er in seinem Zuhause verstorben.

Eberhard W. Kornfeld im Kunstmuseum Basel. Archivbild: Martin Toengi

Der gebürtige Basler Kunsthändler und Auktionator Eberhard W. Kornfeld ist am Donnerstag, 13. April verstorben. Dies kommuniziert die Galerie Kornfeld auf ihrer Website.

Eberhard W. Kornfeld war, so die Galerie, über 65 Jahre als Auktionator tätig gewesen und habe über 180 Ausstellungen in der Galerie veranstaltet. Wie «SRF »berichtet, habe er sich bereits früh für Kunst zu interessieren begonnen und wurde Volontär bei August Klipstein und arbeitete an verschiedenen Orten in Europa, bevor er bei der Galerie «Gutekunst und Klipstein» zum Minipartner wurde.

Er hatte auch seine Hände bei der Art Basel im Spiel

Nach dem Tod von Klipstein übernahm Kornfeld gemeinsam mit einer langjährigen Assistentin Klipsteins die Galerie – deren Namen sich über die Jahre immer weder veränderte: von «Klipstein und Kornfeld» über «Kornfeld und Klipstein» bis zu «Galerie Kornfeld & Co». Der Durchbruch gelang Kornfeld mit seinen Tätigkeiten in den 1950er-Jahren. Auch bei der Gründung der Art Basel 1968 habe Kornfeld laut «SRF» eine entscheidende Rolle gespielt.

Wie die Galerie mitteilt, ist Kornfeld in seinem 100. Lebensjahr in seinem Zuhause in Ostermundigen friedlich eingeschlafen.

Ein ausführlicher Nachruf folgt.