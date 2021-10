Literatur Alfred Gysins Zwischenjahr im Zarenreich 1906 gönnte sich ein junger Mann aus Liestal eine Auszeit im Donbass. Eine neue Publikation gibt Einblick in seine Erlebnisse im Zarenreich.

Alfred Gysin (vorne r.) mit seinen Eltern und vier Geschwistern (1906). zvg/Staatsarchiv BL

Alfred Gysin war 23 Jahre alt, als er im Herbst 1906 in den Donbass reiste, um dort eine befristete Stelle als Hauslehrer bei einem Fabrikdirektor anzutreten. Der junge Mann aus Liestal hatte vor kurzem sein Studium der Naturwissenschaften an der Universität Basel abgeschlossen und hatte auch bereits als Primarlehrer gearbeitet.

Während seines knapp einjährigen Aufenthalts im Südwesten des damaligen Zarenreichs schrieb Gysin regelmässig Briefe nach Hause. Diese sind nun unter der Leitung von Frithjof Benjamin Schenk, Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität Basel, herausgegeben worden. Abgerundet wird die ansprechende Publikation durch mehrere Essays von Studierenden, die einzelne Aspekte vertiefen. An der Buch Basel finden dazu in der kommenden Woche eine Lesung sowie ein Gespräch statt.

Die Sodafabrik in der Nähe der Stadt Lissitschansk, deren Direktor Gysin als Privatlehrer für seinen Sohn angestellt hatte, war ein für damalige Verhältnisse moderner Betrieb. Neben den Produktionsanlagen gab es Wohnhäuser für die Arbeiter und deren Familie, eine Schule für die Kinder, eine Apotheke, ferner einen Einkaufsladen und sogar ein Fabrikorchester. In Letzterem spielte der musikalisch sehr begabte Gysin bald Bassgeige.

Während die Fabrikarbeiter einheimische «Kleinrussen» – so die Bezeichnung für die Ukrainer im Zarenreich – waren, stammten die Monteure und Ingenieure aus dem Ausland. Gysin freundete sich schnell mit ihnen an. An die Mutter schrieb er:

«Heute Abend war ich bei Monteur Frey. Wir haben gejödelt und gesungen. Der Tscheche Kuna spielte Violin (aber super!), ein junger Belgier spielte ganz rassig Handorgele, ein anderer Belgier (Monteur) liess sein Grammophon krächzen und sass stumm da, seine Cigarette rauchend und ganz versunken in seine herrliche Tingeltangel-Pariser-Leben-Musik.»

Gysin bemühte sich, rasch Russisch zu lernen und suchte den Kontakt zur einheimischen Bevölkerung. Dabei stellte der überzeugte Abstinenzler immer wieder auch Unterschiede zur Schweiz fest. So bemerkte er etwa, in Russland herrsche nicht die Unsitte, dass der Mann seine freie Zeit im Wirtshaus verbringe, «während sich die Frauen und Töchter daheim langweilen. Hier geht eben die eine Familie zur andern auf Besuch, das heisst Mann und Frau mit oder ohne Kinder. Nichts Gemütlicheres gibt es als den Samowar, der ein Glas Tee nach dem andern spendet».

Die Sorgen der Eltern

Im Jahr 1905 hatte eine revolutionäre Welle das Zarenreich erschüttert. Die Nachbeben waren auch in den beiden folgenden Jahren zu spüren. Gysin sah sich mehrmals veranlasst, seinen Eltern zu versichern, dass ihm als Ausländer keine Gefahr drohe. Daneben machten sich die Eltern noch ganz andere Sorgen, nachdem Gysin ihnen geschrieben hatte, er habe eine Polin kennen gelernt. Auch hier beruhigt Gysin in einem Folgebrief: «Wegen der Polin braucht ihr keine Angst zu haben, durchaus nicht!» In Russland sei der Verkehr der Geschlechter viel ungezwungener, «und ich darf mit einem Fräulein spazieren gehen, ohne dass die Leute die Hälse strecken und wissen wollen, wann Verlobung sei und Hochzeit».

Im März 1907 endete Gysins Anstellung als Hauslehrer wie vereinbart. In der Folge gab er Privatstunden und suchte vergeblich eine neue Stelle, die ihm genug eingebracht hätte. Im August 1907 entschloss er sich, in die Schweiz zurückzukehren. Hier arbeitete er zunächst als Primarlehrer in Neuhausen am Rheinfall. Anschliessend unterrichtete er 34 Jahre lang an der damaligen Mädchensekundarschule (später: Mädchenrealschule) in Basel, zuerst naturwissenschaftliche Fächer, dann Gesang und Musik. 1916 heiratete er Hanna Oester; die beiden hatten drei Kinder. Alfred Gysin starb 1964.

Gysins Russlandbriefe sind in doppelter Hinsicht historische Dokumente. Sie werfen ein Schlaglicht auf das Leben im Donbass jener Tage. Darüber hinaus geben sie uns Einblick in die Wertvorstellungen, Pläne und Zukunftswünsche eines jungen Liestalers, der sich ein Zwischenjahr im Zarenreich gönnte.