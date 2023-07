Literatur aus Basel «Alles ist fiktiv, und nichts ist fiktiv», sagt Irène Speiser über ihren vierten Kurzroman Die Basler Autorin Irène Speiser wagt in ihrem neuen Kurzroman «Stimmung für Violoncello Solo» eine vielstimmige und nachklingende Annäherung an ein unterschätztes Instrument.

Irène Speiser legt ihren vierten Roman «Stimmung für Violoncello Solo» vor. Bild: Ute Schendel

«Nicht einmal weiss er, was er will damit», schreibt der Protagonist aus Irène Speisers neuem Roman über sich selbst. Gilles Bastien, das ist ein in die Jahre gekommener Grafiker, der die trennungsbedingte Lücke in seinem Leben nutzt, um das Cellospiel zu erlernen. Aus einem bis anhin unerfüllten Hobby wird im Roman «Stimmung für Violoncello Solo» schleichend, streichend eine Obsession: «Gilles Bastien ist seiner Cellomanie erlegen.» Sie gilt nicht nur dem Instrument, sondern auch dessen Geschichte und seiner Lehrerin.

Mit fortschreitendem Cello-Unterricht fängt der ambitionierte Gilles an, ein Tagebuch zu führen. Darin lesen wir seine Gedanken zum Cellospiel und darüber hinaus. Einige der Analogien sind pathetisch: «Mein Violoncello: mein Spielfeld für diffuse Ausdeutungen zum Menschsein.» Ergänzt werden sie durch Abhandlungen über die Anfänge des Geigenbaus, «die cellistische Spur» und über einen Zufallsfund, ein Cellokonzert von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Wie das Cellospiel selbst

Leise klingt auf den ersten Seiten des Romans eine zweite Stimme an. In einem Pariser Café kommt es zu einer zufälligen Überschneidung zweier Leben. Die cellistischen Notizen von Gilles Bastien geraten in die Hände von Anaïs. Sie unternimmt «eine Höhlenwanderung in ein fremdes Gehirn» und flicht ihre Gedanken mit ein. Erst ist ihr Ton spöttisch, wenn sie Gilles Ausschweifungen als «schwülstige Rede» verunglimpft, im Laufe des Romans kann sie ihm und dem Cello jedoch immer mehr abgewinnen.

Zwei weitere Stimmen kommen hinzu: diejenige von Céline, der Cellolehrerin, und die von Theo, einem musikbewanderten Jugendflirt von Anaïs. Das Textgeflecht ist mehrstimmig und hat zwei Zeitebenen, was für leichte Verwirrung sorgt. Die Sprache ist teilweise (musik-)wissenschaftlich, Worte wie «auditive Kalamität» oder «Skordatur» warten darauf, nachgeschlagen zu werden. Auch der Rhythmus ist anspruchsvoll, verlangt Konzentration und Beharrlichkeit. Konsequenterweise so, wie das Cellospiel selbst.

«Alles ist fiktiv, und nichts ist fiktiv»

Irène Speiser, die zurzeit in Basel lebt und davor jahrelang aus New York für das Feuilleton der NZZ schrieb, recherchierte bemerkenswert akribisch für ihren vierten Roman. Man ist beinahe beruhigt, zu erfahren, dass Speiser selbst der Cellomanie erlag. Zumindest lässt die ihren beiden Cellolehrern gewidmete Danksagung darauf schliessen.

Auf ihrer Homepage schreibt sie über den Roman: «Alles ist fiktiv, und nichts ist fiktiv». Sie legt offen, dass es ihre eigenen Notizen zum täglichen Cellospiel sind, die sie Gilles Bastien, einem Franzosen aus Paris, angehängt habe. Das erklärt ihre Empathie und die Feinfühligkeit, mit der sie den Dilettanten auf seinem zweijährigen Weg begleitet.

Nicht nur für Musikaffine

«Stimmung für Violoncello Solo» ist eine Komposition für Musikliebhaberinnen und -liebhaber. Aber nicht nur. Was die 168 Seiten des Kurzromans so überzeugend machen, ist der Fokus auf ein von unserer Gesellschaft insgesamt wenig beachtetes, weil unliebsames Phänomen: das Erlernen von etwas. Strotzen literarische Werke für gewöhnlich von Heldinnen oder Helden, die Dinge bereits beherrschen, bleibt der mühselige und langwierige Weg dorthin unsichtbar.

Bild: Zvg / Bucher Verlag

Und doch ist das Anfangen mit etwas von Grund auf menschlich, vielleicht sogar das Menschlichste überhaupt. «Glaube nie, dass du für irgendetwas zu alt bist, du ärgerst dich sonst fünf Jahre später», riet die deutsche Schriftstellerin Johanna Adorján einmal im Magazin. Gilles Bastien lebt es vor. Diesem nicht sonderlich talentierten Mann mittleren Alters wortwörtlich dabei zuzuhören macht Mut. Auch deswegen werden die für weniger klangversierte Personen langgezogenen musikhistorischen Einschübe gerne verziehen.