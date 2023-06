Literatur Baslerin gewinnt Autorinnenpreis in Heidelberg: «Mein Schreiben oszilliert immer zwischen Biografie und Fiktion» Die Jungautorin Leonie Lorena Wyss über ihr Siegerstück «Blaupause» – sowie über kollektives Schreiben und die Anti-Gender-Kampagne der politischen Rechten.

Leonie Lorena Wyss war die jüngste Mitbewerberin beim Heidelberger Stückemarkt und hat als beste Autorin gewonnen. Bild: Julia Dragosits

Sie strahlt und lacht. Kein Wunder, denn in diesem Mai hat die erst 26-jährige Leonie Lorena Wyss den Preis als beste Autorin beim Heidelberger Stückemarkt gewonnen, einem der wichtigsten Schaufenster für Gegenwartsdramatik im deutschsprachigen Raum. Eine ihrer Vorgängerinnen war vor ein paar Jahren keine Geringere als die aus Georgien stammende Nino Haratischwili, die sich inzwischen, etwa mit dem Bestseller «Das achte Leben (Für Brilka)», als international renommierte Theater- und Romanautorin etabliert hat.

Im Gespräch nach dem Heidelberger Festival bleibt die Jungautorin aber fest auf dem Boden und betont ohne jede Koketterie, wie gut ihr die Texte der übrigen fünf Nominierten – darunter auch des Schweizer Shootingstars Kim de l’Horizon – gefallen hätten. «Sie alle haben den Preis genauso verdient», meint sie. Jetzt steht die Baslerin als jüngste Mitbewerberin verdientermassen selber im Schaufenster.

Mit dem Siegerstück «Blaupause» ist Leonie Lorena Wyss eine wunderbar vielschichtig flirrende Coming-of-Age-Geschichte über weibliche Sozialisation und die Entdeckung der eigenen, lesbischen Identität gelungen. Ein hochgradig sinnlicher, kunstvoll fragmentierter und rhythmisierter Text, der souverän mit den verschiedensten Sprachformen spielt. Existenzielle Verlusterfahrungen treffen auf hinreissende Komik, Reflexion auf lustvolle Anarchie. Eine Festivalstimme charakterisierte das Stück treffend als eine «poetische Liebkosung adoleszenter Unsicherheiten».

Wie soll das auf die Bühne?

«Humor ist mir tatsächlich sehr wichtig», sagt die Autorin. «Er macht das Schwere und Schmerzhafte zugänglich.» Hat sie selber inszenatorische Vorstellungen, wie ihr Stück auf die Bühne kommen soll? «Ich würde mir wünschen, dass der Rhythmus des Textes spürbar wird», betont sie. Ansonsten sei sie sehr gespannt, welche Bilder und Räume sich für die Regie und die Spielenden eröffnen, etwa wie die leitmotivische Farbe Blau in Szene gesetzt werde. «Mir ist wichtig, durch Vermerk auf andere Texte, Bilder und Musik gewisse Regieangebote zu machen, gleichzeitig aber auch Raum zu lassen für fremde Assoziationen.»

Solche Referenzen auf andere Kulturbereiche sind ein auffälliges Kennzeichen von «Blaupause». So entstehen etwa Bezüge zum weiblichen Kosmos der österreichischen Malerin Xenia Hausner, zu Popsongs von Gwen Stefani bis Eros Ramazzotti oder zum filmischen Cannes-Sieger «Blau ist eine warme Farbe». «Ich schreibe nie alleine», unterstreicht Leonie Lorena Wyss. «Ich sehe mein eigenes Schreiben – anders als der männlich geprägte Genie-Gedanke es proklamiert – immer im Kontext anderer Texte und eigener Körperlichkeit.»

Was heisst das in Bezug auf die Mischung aus Selbsterlebtem und Erfundenem in ihrem Text? «Mein Schreiben ist immer eines, das zwischen Biografie und Fiktion oszilliert», erklärt die Autorin. In «Blaupause» sei das Entdecken von lesbischem Begehren, das Aufwachsen als weiblich sozialisierte Person, die Auseinandersetzung mit Körpernormen sowie das Erleben von Verlust etwas, das sie persönlich sehr beschäftige. «Das Setting und die Figuren an sich sind hingegen fiktionalisiert.»

Ein breiter Fächer an Schreibformen

Leonie Lorena Wyss benutzt einen erstaunlich breiten Fächer von Schreibformen zwischen Drama, Prosa, Essay und Hörspiel und engagiert sich auch in verschiedenen Schreibkollektiven. Literarisches Schreiben im Kollektiv, wie muss man sich das vorstellen?

Am Anfang stehe immer eine grosse Themensammlung. Textauszüge, Zitate, Artikel und erste eigene Fragmente würden zu einem Dokument zusammengefügt. Man suche gemeinsam nach einer ersten Dramaturgie. «Häufig stellen wir uns eigene kleine Schreibaufgaben, fangen mit einem Teil an und geben ihn dann an eine andere Person weiter, schneiden auseinander und setzen neu zusammen. So lange, bis man am Ende einen Satz liest und gar nicht mehr weiss: War das mal meins oder vielleicht doch von einer anderen? Das ist eigentlich immer der schönste Moment, finde ich.»

Gerne mischt sich die junge Preisträgerin auch in gesellschaftliche Debatten ein. So hat sie den Dekan ihrer Uni in Hildesheim zu einem über hundertseitigen Briefwechsel herausgefordert bezüglich einer stärkeren Sensibilisierung für Diskriminierungen, auch im universitären Bereich. Die Uni hat sich entschlossen, den engagierten Briefwechsel als Buch und im Netz zugänglich zu machen.

Eine eigenwillige und auch politische Stimme

Angriffe gegen Genderbewusstsein und queere Lebensformen werden in jüngster Zeit auch in der Schweiz immer rabiater. Wie erklärt sich die Autorin, dass dieser Kampf vor allem von der politischen Rechten so stark befeuert wird?

«Oh, das ist ganz schön schwierig in nur ein paar wenigen Sätzen zu beantworten», meint sie. Das Erstarken der Rechten in vielen Ländern sei eine Reaktion auf diverse Krisen und entspringe gleichzeitig einem stark nationalistisch geprägten, seit Jahrzehnten existierenden Gedankengut. «Alle, die nicht einer heteronormativen, patriarchal geprägten Kleinfamiliennorm entsprechen, werden zum potenziellen Feind.»

Reproduktionsfähigkeit und Ehe seien in der Argumentation vieler Rechter die einzig ausschlaggebenden Parameter für Partnerschaften. «Dass es aber – auch auf körperlicher Ebene – sehr viel mehr als nur zwei Geschlechter gibt und es längst andere Formen von Fürsorgesystemen ausserhalb der Kleinfamilie braucht, wird dabei komplett aussen vor gelassen.»

Eine eigenwillige, kräftige, vielseitig ausgeprägte Stimme meldet sich da zu Wort. Eben ist der Jungautorin das Dramastipendium der österreichischen Bundesregierung zugesprochen worden, und gleichzeitig wurde sie mit ihrem zweiten Stück für den begehrten Retzhofer Dramapreis nominiert. Man darf also weiterhin sehr gespannt sein. Vielleicht auch auf eine Inszenierung am Theater Basel?